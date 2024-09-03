День звільнень: Арахамія заявив, що понад 50% Кабміну зазнає змін
Київ • УНН
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про масштабні зміни в уряді. Очікується звільнення та призначення нових міністрів, остаточний перелік буде визначено 4 вересня на засіданні фракції.
Понад 50% Кабінету міністрів зазнає змін, а остаточний перелік тих, кого планується замінити та призначити буде визначений на засіданні фракції у середу, 4 вересня. Про це заявив народний депутат та голова депутатських фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
"Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - повідомив Арахамія.
Доповнення
Сьогодні Верховна Рада мала розглянути питання звільнення кількох міністрів, але цього не сталося. За даними джерел УНН, планувалося розглянути питання звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.
Увечері у Верховну Раду надійшли заяви про відставку трьох міністрів. Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюську та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Стрільця.
Також стало відомо, що заступник голови ОП Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. На його місце ймовірно призначать міністра Олександра Камишіна, причиною звільнення називають розбіжності з міжнародними партнерами.