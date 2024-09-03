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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День увольнений: Арахамия заявил, что более 50% Кабмина претерпит изменения

День увольнений: Арахамия заявил, что более 50% Кабмина претерпит изменения

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 16:33  •  12100 просмотра

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о масштабных изменениях в правительстве. Ожидается увольнение и назначение новых министров, окончательный перечень будет определен 4 сентября на заседании фракции.

Более 50% Кабинета министров претерпит изменения, а окончательный перечень тех, кого планируется заменить и назначить будет определен на заседании фракции в среду, 4 сентября. Об этом заявил народный депутат и председатель депутатских фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УНН.

«Как и обещали большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09», - сообщил Арахамия.

Дополнение

Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров, но этого не произошло. По данным источников УНН, планировалось рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Германа Галущенко.

Вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке трех министров. Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, министре юстиции Украины Денисе Малюське и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Стрельце.

Также стало известно, что замглавы ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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