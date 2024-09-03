Ростислав Шурма йде з посади заступника голови ОП - ЗМІ
Київ • УНН
Заступник голови ОП Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. На його місце ймовірно призначать міністра Олександра Камишіна, причиною звільнення називають розбіжності з міжнародними партнерами.
Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. Про це пише Forbes з посиланням на джерела, передає УНН.
Шурма в ОП відповідав за економічний напрямок, зокрема, просував ідею економічного бронювання та податкову модель "10–10–10".
Згідно з інформацією від двох джерел видання, на місце Шурми, ймовірно, буде призначено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Причиною звільнення Шурми, за словами одного з джерел Forbes, стала відсутність єдиного бачення з міжнародними партнерами щодо ключових питань, зокрема стосовно підвищення податків.
Додатково
Ростислав Шурма працював генеральним директором "Запоріжсталі" з 2012 по 2019 роки. У травні 2021 року він став членом наглядової ради ДК "Укроборонпром", а з листопада 2021 року обійняв посаду заступника керівника Офісу президента України. З січня 2023 року також входить до наглядової ради "Нафтогазу". В ОП Шурма впроваджував податкову модель "10–10–10", яка передбачає ставку податку у 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ.
Нагадаємо
Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв про можливі звільнення та призначення міністрів найближчими днями. Очікувались ротації в Офісі Президента та приєднання деяких міністерств до портфелів віцепрем'єрів.