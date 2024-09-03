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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы ОП - СМИ

Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы ОП - СМИ

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 14:22  •  14198 просмотра

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Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, передает УНН.

Шурма в ОП отвечал за экономическое направление, в частности, продвигал идею экономического бронирования и налоговую модель «10-10-10».

Согласно информации от двух источников издания, на место Шурмы, вероятно, будет назначен нынешний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. 

Причиной увольнения Шурмы, по словам одного из источников Forbes, стало отсутствие единого видения с международными партнерами по ключевым вопросам, в частности относительно повышения налогов.

Дополнительно 

Ростислав Шурма работал генеральным директором «Запорожстали» с 2012 по 2019 годы. В мае 2021 года он стал членом наблюдательного совета ГК «Укроборонпром», а с ноября 2021 года занял должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. С января 2023 года также входит в наблюдательный совет «Нафтогаза». В ОП Шурма внедрял налоговую модель «10-10-10», которая предусматривает ставку налога в 10% на прибыль, НДФЛ и НДС.

Напомним 

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал о возможных увольнениях и назначениях министров в ближайшие дни. Ожидались ротации в Офисе Президента и присоединение некоторых министерств к портфелям вице-премьеров.

Антонина Туманова

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