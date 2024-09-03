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Кадрові зміни в уряді: нардеп Железняк заявив, активно обговорюють можливі звільнення та призначення найближчими днями

Київ • УНН

 • 14989 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про можливі звільнення та призначення міністрів найближчими днями. Очікуються ротації в Офісі Президента та приєднання деяких міністерств до портфелів віцепрем'єрів.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що наразі активно обговорюють можливі звільнення та призначення в уряді та Офісі Президента найближчими днями, пише УНН.

Деталі

"По кадрах. Сьогодні нічого не буде по голосуваннях. А ось завтра-післязавтра прям дуже активно говорять про низку ротацій (в тому числі і ОП). Спочатку звільнять додаткові позиції міністрів. Когось просто втратять, когось переведуть. Станом на зараз (а це ще 100500 до вечора може помінятися) хочуть звільнити: Мінʼюст, МЗС, Мінекології, Мінінтеграції. А потім призначити ці вільні вакансії + ті 6 міністерств, які без міністрів. Хоча деякі міністерства приєднають до діючих портфелів віцепремʼєрів. Ну, і ротації в ОП", - написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада розгляне питання звільнення кількох міністрів. Джерела підтверджували, що завтра, 4 вересня, дійсно на порядку денному стоїть розгляд питання з призначення нових членів Кабміну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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