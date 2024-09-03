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ВР сьогодні розгляне питання звільнення міністрів

ВР сьогодні розгляне питання звільнення міністрів

Київ • УНН

 • 102244 перегляди

Сьогодні парламент розгляне питання звільнення деяких міністрів.

Верховна Рада України сьогодні розгляне питання звільнення кількох міністрів. За інформацією джерел УНН, такі пункти внесені до порядку денного засідання парламенту.

Деталі

Джерела вказують, що, зокрема, буде розглядатися питання звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка. Хто ще може отримати "червону картку" - наразі джерела не уточнюють.

Слід зауважити, що раніше в ЗМІ лунали прізвища можливих кандидатів на звільнення, серед них і міністр енергетики, а також міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Імовірно, потенційне звільнення міністрів означає, що окрім того, що влада знайшла в парламенті голоси на підтримку такого рішення, також були знайдені кандидати на міністерські портфелі та голоси "за" для призначення їх на майбутні вакантні посади. Джерела підтверджують, що завтра, 4 вересня, дійсно на порядку денному стоїть розгляд питання з призначення нових членів Кабміну.

Додамо, що наразі в складі Кабміну вже 5 т.в.о. міністрів. Так, тимчасові виконувачі обов’язків керують Міністерством молоді та спорту, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством у справах ветеранів та Міністерством громад, територій та інфраструктури. Невідомо, чи хтось із сьогоднішніх т.в.о отримає постійне призначення на посаду очільника міністерства. А подальші звільнення міністрів та залишення вакантними посад остаточно перетворить Кабмін Дениса Шмигаля на "уряд т.в.о.".

Водночас про звільнення Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра поки не йдеться. За законом його звільнення призведе до відставки всього складу Кабміну і повного його перезавантаження. Вочевидь, для підтримки призначення усього складу Кабміну в парламенті недостатньо голосів.

Нагадаємо

9 листопада 2023 року Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

27 листопада парламент підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. 

7 лютого ВР відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

9 травня 2024 року ВР звільнила Олександра Кубракова з посад віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад.

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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