ВР сьогодні розгляне питання звільнення міністрів

Верховна Рада України сьогодні розгляне питання звільнення кількох міністрів. За інформацією джерел УНН, такі пункти внесені до порядку денного засідання парламенту.

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Джерела вказують, що, зокрема, буде розглядатися питання звільнення з посади міністра енергетики Германа Галущенка. Хто ще може отримати "червону картку" - наразі джерела не уточнюють.

Слід зауважити, що раніше в ЗМІ лунали прізвища можливих кандидатів на звільнення, серед них і міністр енергетики, а також міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Імовірно, потенційне звільнення міністрів означає, що окрім того, що влада знайшла в парламенті голоси на підтримку такого рішення, також були знайдені кандидати на міністерські портфелі та голоси "за" для призначення їх на майбутні вакантні посади. Джерела підтверджують, що завтра, 4 вересня, дійсно на порядку денному стоїть розгляд питання з призначення нових членів Кабміну.

Додамо, що наразі в складі Кабміну вже 5 т.в.о. міністрів. Так, тимчасові виконувачі обов’язків керують Міністерством молоді та спорту, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством у справах ветеранів та Міністерством громад, територій та інфраструктури. Невідомо, чи хтось із сьогоднішніх т.в.о отримає постійне призначення на посаду очільника міністерства. А подальші звільнення міністрів та залишення вакантними посад остаточно перетворить Кабмін Дениса Шмигаля на "уряд т.в.о.".

Водночас про звільнення Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра поки не йдеться. За законом його звільнення призведе до відставки всього складу Кабміну і повного його перезавантаження. Вочевидь, для підтримки призначення усього складу Кабміну в парламенті недостатньо голосів.

Нагадаємо

9 листопада 2023 року Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

27 листопада парламент підтримав відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

7 лютого ВР відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

9 травня 2024 року ВР звільнила Олександра Кубракова з посад віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад.