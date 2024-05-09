Парламент звільнив віцепрем'єра Кубракова - нардеп
Київ • УНН
Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посад віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури 272 голосами "за", тоді як сам Кубраков і прем'єр-міністр були відсутні на засіданні.
Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, тоді як сам Кубраков і прем'єр-міністр були відсутні на засіданні, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За - 272. Самого віце-премʼєра не було в залі. Премʼєр-міністра теж
У ВР внесли проект постанови про звільнення Кубракова09.05.24, 09:19 • 19294 перегляди
Деталі
За даними Железняка, перед голосуванням у залі сьогодні комітет ВРУ з питань транспорту підтримав проект про звільнення Олександра Кубракова.
Сам Кубраков перед голосуванням написав у Facebook коментар з приводу постанови про його звільнення. "Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - зазначив Кубраков.
Довідково
Олександр Кубраков у 2019 році став народним депутатом України. У тому ж році очолив Державне агентство автомобільних доріг України. 20 травня 2021 року був призначений на посаду міністра інфраструктури України. 1 грудня 2022 року Верховною Радою призначений віце-прем’єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.