У ВР внесли проект постанови про звільнення Кубракова

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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН з посиланням на дані на сайті парламенту.

Деталі

Проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України зареєстровано під №11248 від 9 травня.

Серед групи ініціаторів проекту - голова монобільшості Давид Арахамія.

Наразі проект опрацьовується в комітеті.

Довідково

Олександр Кубраков у 2019 році став народним депутатом України. У тому ж році очолив Державне агентство автомобільних доріг України. 20 травня 2021 року був призначений на посаду міністра інфраструктури України. 1 грудня 2022 року Верховною Радою призначений віце-прем’єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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