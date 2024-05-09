У ВР внесли проект постанови про звільнення Кубракова
Київ • УНН
У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН з посиланням на дані на сайті парламенту.
Деталі
Проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України зареєстровано під №11248 від 9 травня.
Серед групи ініціаторів проекту - голова монобільшості Давид Арахамія.
Наразі проект опрацьовується в комітеті.
Довідково
Олександр Кубраков у 2019 році став народним депутатом України. У тому ж році очолив Державне агентство автомобільних доріг України. 20 травня 2021 року був призначений на посаду міністра інфраструктури України. 1 грудня 2022 року Верховною Радою призначений віце-прем’єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.