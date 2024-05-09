В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.

Детали

Проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины зарегистрирован под №11248 от 9 мая.

Среди группы инициаторов проекта - глава монобольшинства Давид Арахамия.

Сейчас проект прорабатывается в комитете.

Справочно

Александр Кубраков в 2019 году стал народным депутатом Украины. В том же году возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины. 20 мая 2021 года был назначен министром инфраструктуры Украины. 1 декабря 2022 года Верховной Радой назначен вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.