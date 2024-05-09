Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. За - 272. Самого вице-премьера не было в зале. Премьер-министра тоже - написал Железняк в Telegram.

В ВР внесли проект постановления об увольнении Кубракова

Детали

По данным Железняка, перед голосованием в зале сегодня комитет ВРУ по транспорту поддержал проект об увольнении Александра Кубракова.

Сам Кубраков перед голосованием написал в Facebook комментарий по поводу постановления о его увольнении. "Всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в моей ответственности. Руководство фракции и глава правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", - отметил Кубраков.

Справочно

Александр Кубраков в 2019 году стал народным депутатом Украины. В том же году возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины. 20 мая 2021 года был назначен министром инфраструктуры Украины. 1 декабря 2022 года Верховной Радой назначен вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.