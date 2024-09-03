Кадровые изменения в правительстве: нардеп Железняк заявил, активно обсуждают возможные увольнения и назначения в ближайшие дни

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что сейчас активно обсуждают возможные увольнения и назначения в правительстве и Офисе Президента в ближайшие дни, пишет УНН.

Детали

«По кадрам. Сегодня ничего не будет по голосованиям. А вот завтра-послезавтра прям очень активно говорят о ряде ротаций (в том числе и ОП). Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут. По состоянию на сейчас (а это еще 100500 до вечера может поменяться) хотят уволить: Минюст, МИД, Минэкологии, Мининтеграции. А потом назначить эти свободные вакансии + те 6 министерств, которые без министров. Хотя некоторые министерства присоединят к действующим портфелям вице-премьеров. Ну, и ротации в ОП», - написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада рассмотрит вопрос увольнения нескольких министров. Источники подтверждали, что завтра, 4 сентября, действительно на повестке дня стоит рассмотрение вопроса по назначению новых членов Кабмина.