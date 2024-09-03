У Раду надійшли заяви про відставку трьох міністрів
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяв про відставку трьох міністрів. Деталі щодо конкретних міністрів та причин відставки поки не розголошуються.
У Верховну Раду надійшли заяви про відставку трьох міністрів. Йдеться про міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишіна, міністра юстиції України Дениса Малюську та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Стрільця. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:
• міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
• міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
• міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
"Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С. Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань", - написав Стефанчук.
ВР сьогодні розгляне питання звільнення міністрів03.09.24, 08:47 • 102244 перегляди
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Верховна Рада України планує розгялнути питання звільнення кількох міністрів. За інформацією джерел УНН, такі пункти внесені до порядку денного засідання парламенту.
Додамо
За даними ЗМІ, заступник голови ОП Ростислав Шурма цього тижня покине свою посаду. На його місце ймовірно призначать міністра Олександра Камишіна, причиною звільнення називають розбіжності з міжнародними партнерами.