В Раду поступили заявления об отставке трех министров

В Верховную Раду поступили заявления об отставке трех министров. Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, министре юстиции Украины Денисе Малюске и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Стрельце. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Стефанчук сообщил, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от:

• министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина А.М.

• министра юстиции Украины Малюськи Д.Л.

• министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

"Также заявление об увольнении поступило от Главы Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С. Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук.

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Напомним

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров. По информации источников, такие пункты внесены в повестку дня заседания парламента.

Добавим

По данным СМИ, заместитель председателя ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свой пост. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.