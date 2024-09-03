Ольга Стефанишина подала заявление об отставке

В Раду поступило заявление об отставке вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке", - сообщил Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос увольнения нескольких министров, но этого не произошло. По данным источников УНН, планировалось рассмотреть вопрос увольнения министра энергетики Германа Галущенко.

Вечером в Верховную Раду поступили заявления об отставке трех министров. Речь идет о министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, министре юстиции Украины Денисе Малюське и министре защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романе Стрельце.

Также стало известно, что замглавы ОП Ростислав Шурма на этой неделе покинет свою должность. На его место вероятно назначат министра Александра Камышина, причиной увольнения называют разногласия с международными партнерами.

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