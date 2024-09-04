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Актуальне
Рада відправила у відставку міністра юстиції Малюську

Рада відправила у відставку міністра юстиції Малюську

Київ • УНН

 • 21552 перегляди

Парламент підтримав відставку міністра юстиції Дениса Малюськи 249 голосами. Перед голосуванням Малюська прозвітував про свою роботу на посаді, як того вимагає регламент.

Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи, який напередодні подав заяву про відставку, передає кореспондент УНН.

Деталі

"За" відставку Дениса Малюськи з посади міністра проголосувало 249 нардепів.

Зазначимо, що Малюська, як і Олександр Камишін, якого сьогодні було звільнено з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, прийшов до парламентського залу, щоб прозвітувати про свою роботу на посаді, як того вимагає регламент.

Перед виступом нардепи аплодували Малюсьці.

Доповнення

У 2019 році Денис Малюська був обраний народним депутатом на парламентських виборах за №21 списку партії "Слуга народу". Склав повноваження на першому ж засіданні парламенту через призначення міністром юстиції України.

До обрання народним депутатом та міністром, Малюська працював юристом, спеціалізуючись на питаннях регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства.

Нагадаємо

Вчора, 3 вересня, Малюська подав до Ради заяву про відставку.

Крім того, заяви про відставку написала ще низка урядовців: віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (остання, однак, ймовірно залишиться в Кабміні, на відозміненій посаді).

Додамо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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