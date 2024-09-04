Рада відправила у відставку міністра юстиції Малюську

Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Дениса Малюськи, який напередодні подав заяву про відставку, передає кореспондент УНН.

Деталі

"За" відставку Дениса Малюськи з посади міністра проголосувало 249 нардепів.

Зазначимо, що Малюська, як і Олександр Камишін, якого сьогодні було звільнено з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, прийшов до парламентського залу, щоб прозвітувати про свою роботу на посаді, як того вимагає регламент.

Перед виступом нардепи аплодували Малюсьці.

Доповнення

У 2019 році Денис Малюська був обраний народним депутатом на парламентських виборах за №21 списку партії "Слуга народу". Склав повноваження на першому ж засіданні парламенту через призначення міністром юстиції України.

До обрання народним депутатом та міністром, Малюська працював юристом, спеціалізуючись на питаннях регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства.

Нагадаємо

Вчора, 3 вересня, Малюська подав до Ради заяву про відставку.

Крім того, заяви про відставку написала ще низка урядовців: віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (остання, однак, ймовірно залишиться в Кабміні, на відозміненій посаді).

Додамо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.

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