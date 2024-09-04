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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада отправила в отставку министра юстиции Малюську

Рада отправила в отставку министра юстиции Малюську

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 11:00  •  15717 просмотра

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Парламент поддержал отставку министра юстиции Дениса Малюськи 249 голосами. Перед голосованием Малюська отчитался о своей работе на должности, как того требует регламент.

Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Дениса Малюськи, который накануне подал заявление об отставке, передает корреспондент УНН.

Детали

"За" отставку Дениса Малюськи с должности министра проголосовало 249 нардепов.

Отметим, что Малюська, как и Александр Камышин, который сегодня был уволен с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, пришел в парламентский зал, чтобы отчитаться о своей работе на должности, как того требует регламент.

Перед выступлением нардепы аплодировали Малюське.

Дополнение

В 2019 году Денис Малюська был избран народным депутатом на парламентских выборах по №21 списка партии "Слуга народа". Сложил полномочия на первом же заседании парламента из-за назначения министром юстиции Украины.

До избрания народным депутатом и министром, Малюська работал юристом, специализируясь на вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства.

Напомним

Вчера, 3 сентября, Малюська подал в Раду заявление об отставке.

Кроме того, заявления об отставке написал еще ряд чиновников: вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (последняя, однако, вероятно останется в Кабмине, на видоизмененной должности).

Добавим, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение с должностей.

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