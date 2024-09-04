Рада не смогла снять Безуглую с должности заместителя главы комитета по нацбезопасности

Верховная Рада 205 голосами "за" при необходимых 226 голосах не смогла поддержать отзыв Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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"Рада не смогла снять Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности. "За" - 205", - сообщил Гончаренко.

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15 июля народного депутата Марьяну Безуглую отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Через два дня Марьяна Безуглая заявила, что официально вышла из парламентской фракции "Слуга народа".