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Рада не змогла зняти Безуглу з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Рада не змогла зняти Безуглу з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Київ • УНН

 • 41203 перегляди

Верховна Рада не підтримала відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. За це проголосували 205 депутатів при необхідних 226.

Верховна Рада 205 голосами "за" при необхідних 226 голосах не змогла підтримати відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

"Рада не змогла зняти Марʼяну Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки. "За" - 205", - повідомив Гончаренко.

Доповнення

15 липня народну депутатку Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

Через два дні Мар’яна Безугла заявила, що офіційно вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".

Павло Башинський

Павло Башинський

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