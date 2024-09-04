Рада не змогла зняти Безуглу з посади заступника голови комітету з нацбезпеки
Київ • УНН
Верховна Рада не підтримала відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки. За це проголосували 205 депутатів при необхідних 226.
Верховна Рада 205 голосами "за" при необхідних 226 голосах не змогла підтримати відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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"Рада не змогла зняти Марʼяну Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки. "За" - 205", - повідомив Гончаренко.
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15 липня народну депутатку Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.
Через два дні Мар’яна Безугла заявила, що офіційно вийшла з парламентської фракції "Слуга народу".