Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило

$42.400.03
48.950.03
ukenru
15:50 • 1020 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 2030 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 1074 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 4198 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 1470 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 1878 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 1486 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 6424 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 16052 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 19187 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters26 ноября, 06:31 • 17465 просмотра
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать26 ноября, 06:56 • 21762 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 31804 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 38107 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 23749 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 832 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 2040 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 16053 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 12185 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 19189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Село
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 30216 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 64546 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 81693 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 81878 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 88653 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Фильм

Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило

Киев • УНН

 • 852 просмотра

Громкая антикоррупционная операция НАБУ и САП, завершившаяся бегством бизнесмена Тимура Миндича, выявила глубокие системные проблемы. Низкое качество подозрений, политический контекст и отсутствие результатов в крупных делах подрывают доверие к антикоррупционной инфраструктуре.

Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило

Одна из самых громких антикоррупционных операций года должна была быть воспринята как демонстрация силы. Вместо этого она стала индикатором системных проблем, которые накапливались годами, передает УНН.

Побег, перевернувший нарратив

Когда бизнесмен Тимур Миндич, ключевой фигурант громкого дела в сфере энергетики, беспрепятственно покинул Украину через официальную границу, общественный эффект оказался противоположным ожидаемому. НАБУ и САП заявляли о "беспрецедентной операции". Но именно то, что она завершилась бегством главного подозреваемого, подорвало доверие сильнее, чем любые политические заявления.

По информации следователей и прокуроров, в частности экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, помимо ориентировки на границе подобные операции почти всегда сопровождаются физическим наблюдением. В резонансных делах следователи обеспечивают контроль над фигурантом до момента объявления подозрения, чтобы избежать риска выезда. В случае с Миндичем этого не произошло. 

Руководитель НАБУ Семен Кривонос объяснил отсутствие ориентировки на границе желанием избежать утечки информации. Но эта аргументация лишь усилила вопросы. Даже в случае возможной утечки Миндичу было бы значительно сложнее покинуть страну.

В итоге общественность получила не ответ, а новую дилемму: идет ли речь о провале оперативной работы, или об умышленном создании "окна возможностей" Миндичу и для чего?

Подозрение, рассыпающееся на деталях

В юридической среде качество подозрения Миндичу вызвало не меньше вопросов, чем его побег. Адвокаты характеризуют документ как недоработанный и юридически хрупкий.

Самые главные претензии: в подозрении говорится о легализации незаконных доходов, но не описано их происхождение, то есть нет предиката, эпизоды, связанные с коррупцией в "Энергоатоме", не содержат прямой связи именно с Миндичем, значительная часть утверждений основывается на предположениях, а не доказательствах.

Отдельной темой стало расхождение в суммах, озвученных разными источниками. В первые дни операции директор НАБУ Семен Кривонос заявил о 100 млн долларов, которые прошли через офис "преступной организации". Позже было опубликовано подозрение Миндичу, где речь шла уже об общей сумме "преступных средств" в размере 311 млн грн, а в суде теперь звучит уже третья цифра - 145 млн грн. 

Политический контекст, подогревший скепсис

Медийный взрыв этого дела совпал с периодом активизации дипломатических переговоров между Украиной, США и россией по завершению войны. Часть экспертов предположила, что НАБУ и САП могли иметь политические мотивы для медийного ослабления президента Владимира Зеленского в информационном пространстве. Прямых доказательств этому нет, но сам факт появления таких интерпретаций свидетельствует, что доверие к антикоррупционной инфраструктуре стало настолько низким, что любой резонансный шаг антикорсистемы рассматривается сквозь политическую оптику.

Дела, которые так и не стали успешными успехами

История Миндича не единична. Рядом с ней стоит целый ряд крупных дел, которые за годы не дали ощутимого результата:

• "Укргаздобыча" Александра Онищенко: часть эпизодов закрыта, фигуранты избежали приговоров, сам Онищенко за границей;

• дело экс-министра Владимира Омеляна - ВАКС оправдал экс-министра;

• "Роттердам+" — годы расследований без обвинительных приговоров несмотря на резонанс;

• дело Свинарчуков (Гладковских): громкое дело во время президентских выборов 2019-го, но не завершено;

• дело Николая Мартыненко о коррупции в "Энергоатоме": длится уже десятый год без приговора;

• дело против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского - тоже закрыто.

Этот перечень можно долго продолжать, что формирует рискованную тенденцию: громкое начало и почти полное отсутствие логического и главное, юридического финала.

Соглашения со следствием и закрытость процессов

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, покинувший специализированную прокуратуру после скандального соглашения между руководителем САП Александром Клименко и бизнесменом Борисом Кауфманом, стал одним из публичных критиков внутреннего управления антикоррупционными органами. Именно в руководителях экс-прокурор видит корень всех существующих проблем, а не в самих органах.

Он рассказывает историю своего дела, касающегося одесского международного аэропорта. Несмотря на наличие весомой доказательной базы руководитель САП подписал соглашение с подозреваемым Кауфманом вместо направления дела в суд.

По соглашению государство должно было получить лишь половину предположительно незаконной прибыли Кауфмана от деятельности Одесского аэропорта, а именно 1 млрд грн, а сам аэропорт остался в его частной орбите. Соглашение засекретили, что еще больше усилило недоверие. Броневицкий подчеркивает: самой опасной тенденцией являются закрытые соглашения, принятые без публичного контроля. По его мнению, они становятся инструментом не борьбы с коррупцией, а мирного урегулирования интересов между влиятельными бизнесменами, детективами НАБУ и прокурорами САП.

Стоит добавить, что по информации собеседников, случаи кулуарных договоренностей между бизнесом и антикоррупционерами действительно были неоднократно и сейчас все эти контакты проверяются.

Броневицкий также обращает внимание на то, как антикоррупционные органы неохотно расследуют дела в отношении своих бывших или действующих коллег, в частности он упоминает историю Дмитрия Вербицкого, уволенного после скандалов с незаконным обогащением с должности заместителя Генерального прокурора в период Андрея Костина. Уже полтора года, говорит Броневицкий, нет никакой понятной информации о ходе расследования.

Сам он указывает, что у Вербицкого есть весомый покровитель в НАБУ, а именно Борис Индиченко, руководитель подразделения детективов (Д2) в НАБУ.

Системный кризис, который больше не скрывается

Дело Миндича должно было стать доказательством эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Вместо этого оно засвидетельствовало ее слабые места: недостаточный контроль над фигурантами, некачественную доказательную базу, противоречивые медийные месседжи, политические мотивы, закрытость соглашений и возможное политическое влияние.

Еще одно измерение кризиса: роль общественных организаций, ставших неотъемлемой частью антикоррупционной экосистемы. Именно они часто участвуют в формировании органов власти, оценивают добропорядочность кандидатов, делегируют экспертов в конкурсные комиссии, влияют на выбор руководителей ключевых институций. Формально это должно было усиливать прозрачность, а на практике оказалось, что они адвокатируют, привлекают и прикрывают "своих".

Могут ли эти конкурсы быть действительно беспристрастными, если участники процесса финансируются из тех же донорских источников и работают в тесно связанной профессиональной орбите - именно это стало, в частности, предметом проверки Временной следственной комиссии в парламенте, главой которой является народный депутат Сергей Власенко.

Скепсис усилился после громкого скандала с отбором судей апелляционных инстанций. Организации, которые должны были следить за добропорядочностью судей, сами оказались в центре сомнений относительно собственной добропорядочности: от непрозрачных методик оценивания до внутренних конфликтов интересов. 

В результате общество увидело парадокс: те, кто должен был быть фундаментом обновленной системы, оказались в ситуации, когда доверие к ним оказалось не менее шатким, чем к государственным институциям, которые они призваны очищать.

Лилия Подоляк

Политикапубликации
Энергоатом
Тимур Миндич
Энергетика
Война в Украине
Андрей Костин
Всемирный банк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина