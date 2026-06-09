Генпрокурор: идентифицированы 10 российских военных, которые охотились на херсонцев с помощью дронов

Правоохранители идентифицировали 10 российских военных, которые, прибегая к дроновому террору и убийствам в режиме реального времени, атаковали мирное население Херсонской области, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Херсон ежедневно под российским огнем. Прохожие на центральной улице города, мужчина, выгуливавший собак, спасатели на месте атаки – все они погибли от прицельных российских ударов", - написал Кравченко.

Идентифицированы 10 военнослужащих 404-го мотострелкового полка группировки "Днепр" вс рф, причастных к ударам беспилотниками малого радиуса действия по мирным жителям и гражданской инфраструктуре правобережной Херсонщины - сообщил Кравченко.

По данным Генпрокурора, в течение 2025 года они регулярно осуществляли атаки с временно оккупированного левобережья области. "Для этого использовали различные типы дронов – от обычных с механизмами сброса боеприпасов до FPV-камикадзе на оптоволокне. Беспилотники снаряжали осколочно-фугасными боевыми частями и спецбоеприпасами, предназначенными для максимального поражения людей", - отметил он.

"Через встроенные видеокамеры операторы видели своих жертв в режиме реального времени. Никакой военной цели. Вместо этого сознательные атаки по мирным местным жителям, гражданским авто и жилым домам", - указал Кравченко.

"Отдельно вели "охоту" на спасателей и медиков. Особо циничными были двойные удары по спасателям ГСЧС, работавшим на месте предыдущего обстрела. Такие же атаки россияне наносили по Херсонской городской больнице и машинам скорой помощи", - продолжил Генпрокурор.

Потерпевшие, по его словам, получали тяжелые ожоги, баротравмы, переломы и осколочные ранения. Отдельные случаи летальные.

"При этом российский террор не ограничивается самими преступлениями. Видео убийств используют в пропагандистских роликах, подавая их как своеобразное "обучение" военных рф на гражданских украинцах перед применением полученных навыков на поле боя", - указал Генпрокурор.

По данным Генпрокурора, всего с начала полномасштабного вторжения в Херсонской области из-за атак российских беспилотников погибли более 300 мирных жителей, среди них трое детей. Ранения получили почти 3 тысячи гражданских, в том числе 47 детей.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры всем десяти идентифицированным российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны - указал Кравченко.

"Дроновый террор россии против украинского мирного населения продолжается по сегодняшний день. Будет установлен каждый, кто за них ответственен. Эти преступления не имеют срока давности и не останутся безнаказанными. Работаем дальше", - подчеркнул Генпрокурор.

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