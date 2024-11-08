Документы о посещении рф во время войны Костиным - фейк

Документы в отношении бывшего Генерального прокурора Андрея Костина о якобы его посещении России во время войны являются фейком. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

С 2014 года Андрей Костин ни разу не был в москве. Распространенный в интернете скрин - фейк - сказала Максимец.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ряд украинских уже экс-чиновников, среди которых якобы Костин за годы войны, вероятно, посещали россию и неоднократно. Такую информацию содержат «слитые» в сеть сканкопии документов пограничной службы фсб рф.