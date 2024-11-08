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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Документы о посещении рф во время войны Костиным - фейк

Документы о посещении рф во время войны Костиным - фейк

Киев  •  УНН

07:29 • 8212 просмотра

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Офис Генпрокурора опроверг информацию о посещении Андреем Костиным РФ во время войны. Пресс-секретарь ОГП подтвердила, что распространенные в сети документы являются фейком, а Костин не был в Москве с 2014 года.

Документы в отношении бывшего Генерального прокурора Андрея Костина о якобы его посещении России во время войны являются фейком. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

С 2014 года Андрей Костин ни разу не был в москве. Распространенный в интернете скрин - фейк

- сказала Максимец.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ряд украинских уже экс-чиновников, среди которых якобы Костин за годы войны, вероятно, посещали россию и неоднократно. Такую информацию содержат «слитые» в сеть сканкопии документов пограничной службы фсб рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
andrei-kostinАндрей Костин