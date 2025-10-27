Генпрокурор: рф за время войны убила 661 ребенка, совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против несовершеннолетних

$42.000.10
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 590 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1706 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16278 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17835 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23947 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35955 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39409 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36053 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34052 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27842 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 31417 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35121 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29573 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17980 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10782 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8588 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16278 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88850 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110017 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126504 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Франция
Китай
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11088 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 18320 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29890 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54673 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76717 просмотра
Социальная сеть
Техника
Фильм
Золото
ТикТок

Генпрокурор: рф за время войны убила 661 ребенка, совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против несовершеннолетних

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что россия во время войны против Украины убила 661 ребенка и ранила 2203, а также совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против детей. Прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по фактам преступлений против детей во время войны.

Генпрокурор: рф за время войны убила 661 ребенка, совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против несовершеннолетних

россия с начала полномасштабной войны убила в Украине 661 ребенка и ранила еще 2203, совершила по меньшей мере 23 случая сексуального насилия против детей, и прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по фактам преступлений против детей во время войны, сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Дерзкая и циничная война россии: мишень - украинские дети. После каждой атаки рф по мирным городам Украины мы снова и снова видим одно и то же: убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы. Это невыразимая боль, которая не имеет границ", - отметил Кравченко.

26 октября, очередной черный день. Ночная атака "шахедами" по Киеву унесла жизни 19-летней девушки, выпускницы лицея №171 "Лидер", и ее мамы. Еще семеро детей ранены. В тот же день, удар по маршрутке на Сумщине, среди пострадавших дети 8 и 15 лет. Это не случайность. Это целенаправленный террор

- указал Кравченко.

Резолюция Совета Безопасности ООН №1261, отметил он, определяет шесть самых тяжких преступлений против детей во время войны. "И все шесть - россия совершает ежедневно, у нас, на глазах у мира", - подчеркнул Генпрокурор.

По его словам, "на 1342-й день войны прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по фактам этих преступлений".

За это время рф: убила 661 ребенка; ранила 2203 детей; разрушила или повредила более 4500 школ, детских садов и 1294 больницы; похитила и депортировала более 19 тысяч украинских детей; совершила по меньшей мере 23 случая сексуального насилия против детей

- сообщил Генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнул: "Это не просто цифры, а разбитые мечты о будущем, затихшие навечно голоса детей, опустошенные дома, разбитые судьбы". "Каждое дело - свидетельство целенаправленной политики террора, попытки уничтожить украинцев как нацию", - указал он.

Прокуроры Украины совместно с правоохранительными органами и международными партнерами расследуют каждое преступление. Мы сделаем все, чтобы все военные преступники, от исполнителей до руководства рф, были привлечены к ответственности. Время не станет помехой. Эти преступления не имеют срока давности

- отметил Кравченко.

Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей26.10.25, 04:41 • 48365 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Андрей Костин
Украина
Киев