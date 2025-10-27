Генпрокурор: рф за время войны убила 661 ребенка, совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против несовершеннолетних

россия с начала полномасштабной войны убила в Украине 661 ребенка и ранила еще 2203, совершила по меньшей мере 23 случая сексуального насилия против детей, и прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по фактам преступлений против детей во время войны, сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Дерзкая и циничная война россии: мишень - украинские дети. После каждой атаки рф по мирным городам Украины мы снова и снова видим одно и то же: убитые дети, раненые дети, разрушенные судьбы. Это невыразимая боль, которая не имеет границ", - отметил Кравченко.

26 октября, очередной черный день. Ночная атака "шахедами" по Киеву унесла жизни 19-летней девушки, выпускницы лицея №171 "Лидер", и ее мамы. Еще семеро детей ранены. В тот же день, удар по маршрутке на Сумщине, среди пострадавших дети 8 и 15 лет. Это не случайность. Это целенаправленный террор - указал Кравченко.

Резолюция Совета Безопасности ООН №1261, отметил он, определяет шесть самых тяжких преступлений против детей во время войны. "И все шесть - россия совершает ежедневно, у нас, на глазах у мира", - подчеркнул Генпрокурор.

По его словам, "на 1342-й день войны прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по фактам этих преступлений".

За это время рф: убила 661 ребенка; ранила 2203 детей; разрушила или повредила более 4500 школ, детских садов и 1294 больницы; похитила и депортировала более 19 тысяч украинских детей; совершила по меньшей мере 23 случая сексуального насилия против детей - сообщил Генпрокурор.

Генпрокурор подчеркнул: "Это не просто цифры, а разбитые мечты о будущем, затихшие навечно голоса детей, опустошенные дома, разбитые судьбы". "Каждое дело - свидетельство целенаправленной политики террора, попытки уничтожить украинцев как нацию", - указал он.

Прокуроры Украины совместно с правоохранительными органами и международными партнерами расследуют каждое преступление. Мы сделаем все, чтобы все военные преступники, от исполнителей до руководства рф, были привлечены к ответственности. Время не станет помехой. Эти преступления не имеют срока давности - отметил Кравченко.

Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей