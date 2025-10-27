Генпрокурор: рф за час війни вбила 661 дитину, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти неповнолітніх

$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 3554 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6298 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19169 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19527 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25484 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36418 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39711 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36168 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34164 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27939 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 10896 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19202 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89579 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110822 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127165 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13257 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21160 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32686 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 55914 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 77938 перегляди
Генпрокурор: рф за час війни вбила 661 дитину, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти неповнолітніх

Київ • УНН

 • 1548 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що росія під час війни проти України вбила 661 дитину та поранила 2203, а також здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей. Прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами злочинів проти дітей під час війни.

Генпрокурор: рф за час війни вбила 661 дитину, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти неповнолітніх

росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 661 дитину і поранила ще 2203, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей, і прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами злочинів проти дітей під час війни, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Зухвала і цинічна війна росії: мішень - українські діти. Після кожної атаки рф по мирних містах України ми знову і знову бачимо одне й те саме: вбиті діти, поранені діти, зруйновані долі. Це невимовний біль, який не має меж", - зазначив Кравченко.

26 жовтня, черговий чорний день. Нічна атака "шахедами" по Києву забрала життя 19-річної дівчини, випускниці ліцею №171 "Лідер", та її мами. Ще семеро дітей поранені. Того ж дня, удар по маршрутці на Сумщині, серед постраждалих діти 8 і 15 років. Це не випадковість. Це цілеспрямований терор

- вказав Кравченко.

Резолюція Ради Безпеки ООН №1261, зазначив він, визначає шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни. "І всі шість - росія чинить щодня, у нас, на очах у світу", - підкреслив Генпрокурор.

З його слів, "на 1342-й день війни прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами цих злочинів".

За цей час рф: вбила 661 дитину; поранила 2203 дітей; зруйнувала чи пошкодила понад 4500 шкіл, дитсадків та 1294 лікарні; викрала і депортувала понад 19 тисяч українських дітей; здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей

- повідомив Генпрокурор.

Генпрокурор наголосив: "Це не просто цифри, а розбиті мрії про майбутнє, стихлі навічно голоси дітей, спустошені домівки, розбиті долі". "Кожна справа - свідчення цілеспрямованої політики терору, спроби знищити українців як націю", - вказав він.

Прокурори України спільно з правоохоронними органами та міжнародними партнерами розслідують кожен злочин. Ми зробимо все, аби всіх воєнних злочинців, від виконавців до керівництва рф, було притягнуто до відповідальності. Час не стане на заваді. Ці злочини не мають строку давності

- зазначив Кравченко.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей26.10.25, 04:41 • 48499 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Рада Безпеки ООН
Андрій Костін
Україна
Київ