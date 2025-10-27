Генпрокурор: рф за час війни вбила 661 дитину, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти неповнолітніх

росія з початку повномасштабної війни вбила в Україні 661 дитину і поранила ще 2203, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей, і прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами злочинів проти дітей під час війни, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у понеділок у Telegram, пише УНН.

"Зухвала і цинічна війна росії: мішень - українські діти. Після кожної атаки рф по мирних містах України ми знову і знову бачимо одне й те саме: вбиті діти, поранені діти, зруйновані долі. Це невимовний біль, який не має меж", - зазначив Кравченко.

26 жовтня, черговий чорний день. Нічна атака "шахедами" по Києву забрала життя 19-річної дівчини, випускниці ліцею №171 "Лідер", та її мами. Ще семеро дітей поранені. Того ж дня, удар по маршрутці на Сумщині, серед постраждалих діти 8 і 15 років. Це не випадковість. Це цілеспрямований терор

Резолюція Ради Безпеки ООН №1261, зазначив він, визначає шість найтяжчих злочинів проти дітей під час війни. "І всі шість - росія чинить щодня, у нас, на очах у світу", - підкреслив Генпрокурор.

З його слів, "на 1342-й день війни прокурори розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами цих злочинів".

За цей час рф: вбила 661 дитину; поранила 2203 дітей; зруйнувала чи пошкодила понад 4500 шкіл, дитсадків та 1294 лікарні; викрала і депортувала понад 19 тисяч українських дітей; здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей

Генпрокурор наголосив: "Це не просто цифри, а розбиті мрії про майбутнє, стихлі навічно голоси дітей, спустошені домівки, розбиті долі". "Кожна справа - свідчення цілеспрямованої політики терору, спроби знищити українців як націю", - вказав він.

Прокурори України спільно з правоохоронними органами та міжнародними партнерами розслідують кожен злочин. Ми зробимо все, аби всіх воєнних злочинців, від виконавців до керівництва рф, було притягнуто до відповідальності. Час не стане на заваді. Ці злочини не мають строку давності