Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 26 людей, включаючи шістьох дітей. У Деснянському районі горить багатоквартирний будинок, пошкоджено дахи та вибито вікна.
Станом на 4:22 внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 26 людей, з них шестеро дітей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Деталі
Годиною раніше у КМВА повідомляли про 14 постраждалих.
Усім надається медична допомога, є госпіталізовані
Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі на одній з локацій вирує пожежа - горить багатоквартирний житловий будинок. За іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею.
Крім того, за його словами, в Оболонському районі столиці уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.
Нагадаємо
Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, зазнав ворожої атаки. У Деснянському районі росіяни влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. За його словами, за іншою адресою в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.
Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва повністю ліквідовано після російського удару - ДСНС26.10.25, 00:59 • 2910 переглядiв