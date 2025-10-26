Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей

$41.900.00
48.550.00
ukenru
25 жовтня, 19:33 • 11773 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
25 жовтня, 11:59 • 26973 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 32311 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 30065 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 41241 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 23251 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 20310 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 33549 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49748 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 38459 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.4м/с
78%
744мм
Популярнi новини
Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації25 жовтня, 18:05 • 5694 перегляди
Посланець путіна заявляє у США про мир на тлі нових санкцій, поки соловйов погрожує знищити українські міста - Коваленко25 жовтня, 18:24 • 4410 перегляди
Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти25 жовтня, 20:29 • 7032 перегляди
Добив HIMARS: українські військові відбили наступ ворога на Донеччині, окупанти застрягли у болотіVideo25 жовтня, 20:58 • 7082 перегляди
Артилеристи показали взяття в полон диверсанта, який мав проводити ворожі ДРГ у КостянтинівкуVideo23:35 • 4044 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 27276 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 41240 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 41832 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 63422 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 58976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 15636 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 21392 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 23041 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 24762 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 27780 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Fox News
Truth Social
The Hill

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 26 людей, включаючи шістьох дітей. У Деснянському районі горить багатоквартирний будинок, пошкоджено дахи та вибито вікна.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ зросла до 26 осіб, серед них багато дітей

Станом на 4:22 внаслідок ворожої атаки на Київ постраждало 26 людей, з них шестеро дітей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Деталі

Годиною раніше у КМВА повідомляли про 14 постраждалих.

Усім надається медична допомога, є госпіталізовані

- зазначили в адміністрації.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі на одній з локацій вирує пожежа - горить багатоквартирний житловий будинок. За іншою адресою вибило вікна вибуховою хвилею.

Крім того, за його словами, в Оболонському районі столиці уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.

Нагадаємо

Київ у ніч на неділю, 26 жовтня, зазнав ворожої атаки. У Деснянському районі росіяни влучили в девʼятиповерховий житловий будинок на рівні 2-3 поверхів. За його словами, за іншою адресою в Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на 16-поверховий будинок.

Пожежі в Деснянському та Дарницькому районах Києва повністю ліквідовано після російського удару - ДСНС26.10.25, 00:59 • 2910 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ