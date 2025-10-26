$41.900.00
25 октября, 19:33 • 11813 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 27087 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 32348 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 30099 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 41282 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 23256 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 20313 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33551 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49748 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38459 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей

Киев • УНН

 • 770 просмотра

В результате вражеской атаки на Киев пострадали 26 человек, включая шестерых детей. В Деснянском районе горит многоквартирный дом, повреждены крыши и выбиты окна.

Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей

По состоянию на 4:22 в результате вражеской атаки на Киев пострадали 26 человек, из них шестеро детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).

Детали

Часом ранее в КГВА сообщали о 14 пострадавших.

Всем оказывается медицинская помощь, есть госпитализированные

- отметили в администрации.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе на одной из локаций бушует пожар - горит многоквартирный жилой дом. По другому адресу выбило окна взрывной волной.

Кроме того, по его словам, в Оболонском районе столицы обломками повреждена крыша многоэтажки.

Напомним

Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. В Деснянском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.

Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева полностью ликвидированы после российского удара - ГСЧС26.10.25, 00:59 • 2916 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киев