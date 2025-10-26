Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей
В результате вражеской атаки на Киев пострадали 26 человек, включая шестерых детей. В Деснянском районе горит многоквартирный дом, повреждены крыши и выбиты окна.
По состоянию на 4:22 в результате вражеской атаки на Киев пострадали 26 человек, из них шестеро детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).
Детали
Часом ранее в КГВА сообщали о 14 пострадавших.
Всем оказывается медицинская помощь, есть госпитализированные
Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе на одной из локаций бушует пожар - горит многоквартирный жилой дом. По другому адресу выбило окна взрывной волной.
Кроме того, по его словам, в Оболонском районе столицы обломками повреждена крыша многоэтажки.
Напомним
Киев в ночь на воскресенье, 26 октября, подвергся вражеской атаке. В Деснянском районе россияне попали в девятиэтажный жилой дом на уровне 2-3 этажей. По его словам, по другому адресу в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на 16-этажный дом.
