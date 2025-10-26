Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева полностью ликвидированы после российского удара - ГСЧС

Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева, вызванные российским ударом, полностью ликвидированы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Детали

Отмечается, что спасатели продолжают работать на местах.

Разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание - говорится в сообщении

Напомним

Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атаковал город ракетами.

В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.

Триста спасателей ликвидируют последствия ночного обстрела Киева: продолжаются аварийно-спасательные работы