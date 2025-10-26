Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева полностью ликвидированы после российского удара - ГСЧС
Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева, вызванные российским ударом, полностью ликвидированы. Спасатели продолжают разбирать завалы и проливать конструкции для предотвращения повторного возгорания.
Пожары в Деснянском и Дарницком районах Киева, вызванные российским ударом, полностью ликвидированы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что спасатели продолжают работать на местах.
Разбирают завалы и проливают конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание
Напомним
Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атаковал город ракетами.
В результате ночной атаки РФ в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.
