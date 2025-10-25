Триста спасателей ликвидируют последствия ночного обстрела Киева: продолжаются аварийно-спасательные работы
Киев • УНН
Спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы в Киеве после ночного обстрела со стороны россии. К работам привлечено 289 специалистов и 66 единиц техники ГСЧС.
Спасатели по состоянию на вечер 25 октября продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы после ночного обстрела столицы со стороны россии. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы после очередного обстрела столицы со стороны россии.
К работам привлечены значительные силы и средства ГСЧС — 289 специалистов и 66 единиц техники непрерывно работают на местах.
Напомним
Киев в ночь на субботу, 25 октября, подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атаковал город ракетами.
В результате ночной атаки рф в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.