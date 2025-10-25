$41.900.00
11:59 • 11756 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 20715 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 20298 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 29293 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 20294 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 18661 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32552 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48861 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37699 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38747 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Триста спасателей ликвидируют последствия ночного обстрела Киева: продолжаются аварийно-спасательные работы

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы в Киеве после ночного обстрела со стороны россии. К работам привлечено 289 специалистов и 66 единиц техники ГСЧС.

Триста спасателей ликвидируют последствия ночного обстрела Киева: продолжаются аварийно-спасательные работы

Спасатели по состоянию на вечер 25 октября продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы после ночного обстрела столицы со стороны россии. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы после очередного обстрела столицы со стороны россии.

К работам привлечены значительные силы и средства ГСЧС — 289 специалистов и 66 единиц техники непрерывно работают на местах.

Напомним

Киев в ночь на субботу, 25 октября,  подвергся вражеской атаке. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что враг атаковал город ракетами.

В результате ночной атаки рф в Киеве погибли двое мужчин, 36 и 58 лет, оба в Деснянском районе. Общее количество пострадавших возросло до 14 человек, повреждены жилые дома, детский сад и другие объекты.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Техника
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев