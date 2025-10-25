Три сотні рятувальників ліквідовують наслідки нічного обстрілу Києва: тривають аварійно-рятувальні роботи

Рятувальники станом на вечір 25 жовтня продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали після нічного обстрілу столиці з боку росії. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали після чергового обстрілу столиці з боку росії.

До робіт залучено значні сили та засоби ДСНС — 289 фахівців та 66 одиниць техніки безперервно працює на місцях.

Нагадаємо

Київ у ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог атакував місто ракетами.

Внаслідок нічної атаки рф у Києві загинуло двоє чоловіків, 36 та 58 років, обидва у Деснянському районі. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 осіб, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об'єкти.