Кількість постраждалих у Києві через атаку рф зросла до 14

У Києві уже 14 постраждалих внаслідок атака рф уночі, двоє людей загинули, повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.

Окрім 36-річного чоловіка, тіло якого дістали з-під завалів у Деснянському районі, загинув ще 58-річний чоловік, у тому ж районі, якого із тяжкими пораненнями було доставлено до закладу охорони здоров’я

Пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, заклад освіти, приміщення магазинів та транспортні засоби.

Зі слів речниці КМВА, у Дніпровському районі постраждав дитячий садочок.

Там здебільшого… не сильно постраждала внутрішня його територія. Також є вибиті шибки, і частково постраждав дах. Електроенергія та водопостачання присутнє. З понеділка він вже буде функціонувати. Також групи з понеділка зможуть ходити в дошкільний навчальний заклад, але, можливо, декілька груп буде переведено в інший сусідній дошкільний навчальний заклад до повного відновлення садочку