Кількість постраждалих у Києві через атаку рф зросла до 14
Внаслідок нічної атаки рф у Києві загинуло двоє чоловіків, 36 та 58 років, обидва у Деснянському районі. Загальна кількість постраждалих зросла до 14 осіб, пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та інші об'єкти.
У Києві уже 14 постраждалих внаслідок атака рф уночі, двоє людей загинули, повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у суботу, пише УНН.
Наразі цифра збільшилася з 13 постраждалих до 14 постраждалих. Двоє загиблих
Окрім 36-річного чоловіка, тіло якого дістали з-під завалів у Деснянському районі, загинув ще 58-річний чоловік, у тому ж районі, якого із тяжкими пораненнями було доставлено до закладу охорони здоров’я
Пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, заклад освіти, приміщення магазинів та транспортні засоби.
Зі слів речниці КМВА, у Дніпровському районі постраждав дитячий садочок.
Там здебільшого… не сильно постраждала внутрішня його територія. Також є вибиті шибки, і частково постраждав дах. Електроенергія та водопостачання присутнє. З понеділка він вже буде функціонувати. Також групи з понеділка зможуть ходити в дошкільний навчальний заклад, але, можливо, декілька груп буде переведено в інший сусідній дошкільний навчальний заклад до повного відновлення садочку
Раніше було відомо про двох загиблих та 12 постраждалих через атаку рф на Київ.
