Постраждалих від нічної атаки рф балістикою у Києві вже 12
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від нічної атаки рф на столицю балістикою зросла до 12. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
Уже 12 постраждалих у столиці. Загинули двоє людей
За даними ДСНС, рятувальники локалізували пожежі на всіх локаціях після атаки рф. Триває ліквідація.
