Постраждалих від нічної атаки рф балістикою у Києві вже 12

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київ балістикою зросла до 12, повідомив мер столиці Віталій Кличко у суботу у Telegram, пише УНН.

Уже 12 постраждалих у столиці. Загинули двоє людей - написав Кличко.

За даними ДСНС, рятувальники локалізували пожежі на всіх локаціях після атаки рф. Триває ліквідація.

