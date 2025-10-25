У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідків

У Києві до ліквідації наслідків нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт, відповідне фото показали у ДСНС України, пише УНН.

"Рятувальники Києва продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу", - повідомили у ДСНС, показавши більше світлин з місця події.

За даними ГУНП у Києві, ворог знову атакував Київ сьогодні близько 04:00. Під ударом перебували Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони.

Ракетна атака рф на Київ забрала життя людини, уже 10 постраждалих

Внаслідок обстрілу, наразі відомо про загиблого чоловіка, тіло якого дістали з-під завалів у Деснянському районі, крім того, десятьох постраждалих, серед яких працівник поліції