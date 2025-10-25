У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідків
Рятувальники Києва продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу, що стався близько 04:00. Внаслідок атаки загинув чоловік, десятеро постраждали, зазнали руйнувань житлові будинки, дитячий садок та магазини.
У Києві до ліквідації наслідків нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт, відповідне фото показали у ДСНС України, пише УНН.
"Рятувальники Києва продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу", - повідомили у ДСНС, показавши більше світлин з місця події.
За даними ГУНП у Києві, ворог знову атакував Київ сьогодні близько 04:00. Під ударом перебували Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони.
Внаслідок обстрілу, наразі відомо про загиблого чоловіка, тіло якого дістали з-під завалів у Деснянському районі, крім того, десятьох постраждалих, серед яких працівник поліції
Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, дитячий садок, приміщення магазинів та автомобілі.