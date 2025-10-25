В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий

В Киеве к ликвидации последствий ночной атаки рф баллистикой привлекли вертолет, соответствующее фото показали в ГСЧС Украины, пишет УНН.

"Спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела", - сообщили в ГСЧС, показав больше фотографий с места происшествия.

По данным ГУНП в Киеве, враг снова атаковал Киев сегодня около 04:00. Под ударом находились Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы.

Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 10 пострадавших

В результате обстрела, сейчас известно о погибшем мужчине, тело которого достали из-под завалов в Деснянском районе, кроме того, десяти пострадавших, среди которых сотрудник полиции