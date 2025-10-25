В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий
Спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела, произошедшего около 04:00. В результате атаки погиб мужчина, десять человек пострадали, получили разрушения жилые дома, детский сад и магазины.
В Киеве к ликвидации последствий ночной атаки рф баллистикой привлекли вертолет, соответствующее фото показали в ГСЧС Украины, пишет УНН.
"Спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела", - сообщили в ГСЧС, показав больше фотографий с места происшествия.
По данным ГУНП в Киеве, враг снова атаковал Киев сегодня около 04:00. Под ударом находились Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы.
В результате обстрела, сейчас известно о погибшем мужчине, тело которого достали из-под завалов в Деснянском районе, кроме того, десяти пострадавших, среди которых сотрудник полиции
Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.