В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий

Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
03:58 • 11415 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 27762 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 45923 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 35808 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 37833 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31188 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 51477 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 27609 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20691 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 29186 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 51477 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 44558 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 44109 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 83472 просмотра
УНН Lite
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29 • 2642 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 4418 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 18419 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 21655 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 33629 просмотра
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 2762 просмотра

Спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела, произошедшего около 04:00. В результате атаки погиб мужчина, десять человек пострадали, получили разрушения жилые дома, детский сад и магазины.

В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий

В Киеве к ликвидации последствий ночной атаки рф баллистикой привлекли вертолет, соответствующее фото показали в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Спасатели Киева продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела", - сообщили в ГСЧС, показав больше фотографий с места происшествия.

По данным ГУНП в Киеве, враг снова атаковал Киев сегодня около 04:00. Под ударом находились Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы.

Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, уже 10 пострадавших25.10.25, 09:17 • 2112 просмотров

В результате обстрела, сейчас известно о погибшем мужчине, тело которого достали из-под завалов в Деснянском районе, кроме того, десяти пострадавших, среди которых сотрудник полиции

- сообщили детали в полиции. 

Разрушениям подверглись многоэтажные жилые дома, детский сад, помещения магазинов и автомобили.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Техника
Война в Украине
Дарницкий район
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев