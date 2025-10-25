Пострадавших от ночной атаки рф баллистикой в Киеве уже 12
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ночной атаки рф на столицу баллистикой возросло до 12. В результате атаки погибли два человека.
Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев баллистикой возросло до 12, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу в Telegram, пишет УНН.
Уже 12 пострадавших в столице. Погибли два человека
По данным ГСЧС, спасатели локализовали пожары на всех локациях после атаки рф. Продолжается ликвидация.
В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий25.10.25, 10:41 • 3738 просмотров