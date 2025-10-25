Пострадавших от ночной атаки рф баллистикой в Киеве уже 12

Число пострадавших от ночной атаки рф на Киев баллистикой возросло до 12, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу в Telegram, пишет УНН.

Уже 12 пострадавших в столице. Погибли два человека - написал Кличко.

По данным ГСЧС, спасатели локализовали пожары на всех локациях после атаки рф. Продолжается ликвидация.

В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий