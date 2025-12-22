$42.250.09
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней

Киев • УНН

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить предложения по новым подходам к праздничным дням. Он отметил, что война внесла изменения, и некоторые даты нуждаются в упорядочении.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, по результатам которого попросил парламентариев, чиновников вместе с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням в Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня мы говорили с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Среди прочего, я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, вместе с чиновниками, представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что "бывают плохие календарные совпадения, и война внесла много таких изменений, когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников или когда в один день с советских времен и первых лет независимости несколько совершенно разных профессиональных дней".

Все это стоит упорядочить. Как настоящее Рождество было воспринято легко на 25 декабря, так же и другие даты должны быть справедливыми и корректными 

- добавил Зеленский.

Напомним

В понедельник, 22 декабря, в день профессионального праздника, Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами специалистов энергетической сферы. Глава государства подчеркнул, что каждый действующий энергообъект сегодня – это результат сверхчеловеческих усилий ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенное под постоянной угрозой новых обстрелов.

Антонина Туманова

