Трамп стремится к прекращению войны рф против Украины и возобновлению торговли - Вэнс

Президент США Дональд Трамп стремится к прекращению войны рф против Украины и восстановлению торговых связей. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на мероприятии в штате Северная Каролина, пишет УНН.

Итак, было много дискуссий о том, какой именно должна быть наша внешняя политика в отношении россии и Украины. Президент Соединенных Штатов высказался очень четко. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Он хочет вернуться к торговле. Он хочет остановить гибель невинных людей в этом конфликте. Я, честно говоря, восхищаюсь этим. Конечно, я, возможно, предвзят, но я считаю, что это правильная идея - сказал Джей Ди Вэнс.

Дополнение

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что мирные переговоры по войне в Украине оказались значительно сложнее, чем ожидалось. Однако Вашингтон видит определенный прогресс в диалоге с обеими сторонами конфликта.