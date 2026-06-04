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Шмыгаль раскрыл план новой энергетической безопасности между Каспием и Европой

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Шмыгаль предложил Азербайджану создать новую архитектуру энергобезопасности между Каспием и Европой. Он также рассказал об опыте противодействия энерготеррору рф.

Шмыгаль раскрыл план новой энергетической безопасности между Каспием и Европой
Фото: t.me/energyofukraine

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр энергетики Денис Шмыгаль видит Азербайджан вовлеченным в построение новой архитектуры энергетической безопасности между Каспийским регионом, Черным морем и Европой. Об этом он заявил во время выступления перед студентами и преподавателями Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, передает УНН.

Детали

Также Шмыгаль поделился опытом Украины в противодействии российскому энергетическому террору и рассказал о ключевых принципах, обеспечивающих устойчивость энергетической системы в условиях войны.

Среди главных уроков, которые Украина вынесла за время полномасштабной войны, стали диверсификация источников энергии, развитие распределенной генерации, быстрое восстановление поврежденных объектов, защита критической инфраструктуры и интеграция в европейское энергетическое пространство, добавил он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина и Азербайджан имеют общие интересы в вопросах суверенитета, энергетической безопасности, диверсификации маршрутов и уменьшения энергетической зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Обе страны могут помочь друг другу построить новую архитектуру энергетической безопасности между Каспийским регионом, Черным морем и Европой, заявил он.

Напомним

Президенты Украины и Азербайджана обсудили реализацию шагов, о которых договорились во время визита Владимира Зеленского в Баку в апреле текущего года.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Азербайджан
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль