Шмыгаль раскрыл план новой энергетической безопасности между Каспием и Европой
Киев • УНН
Шмыгаль предложил Азербайджану создать новую архитектуру энергобезопасности между Каспием и Европой. Он также рассказал об опыте противодействия энерготеррору рф.
Первый вице-премьер-министр Украины - Министр энергетики Денис Шмыгаль видит Азербайджан вовлеченным в построение новой архитектуры энергетической безопасности между Каспийским регионом, Черным морем и Европой. Об этом он заявил во время выступления перед студентами и преподавателями Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, передает УНН.
Детали
Также Шмыгаль поделился опытом Украины в противодействии российскому энергетическому террору и рассказал о ключевых принципах, обеспечивающих устойчивость энергетической системы в условиях войны.
Среди главных уроков, которые Украина вынесла за время полномасштабной войны, стали диверсификация источников энергии, развитие распределенной генерации, быстрое восстановление поврежденных объектов, защита критической инфраструктуры и интеграция в европейское энергетическое пространство, добавил он.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина и Азербайджан имеют общие интересы в вопросах суверенитета, энергетической безопасности, диверсификации маршрутов и уменьшения энергетической зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Обе страны могут помочь друг другу построить новую архитектуру энергетической безопасности между Каспийским регионом, Черным морем и Европой, заявил он.
Напомним
Президенты Украины и Азербайджана обсудили реализацию шагов, о которых договорились во время визита Владимира Зеленского в Баку в апреле текущего года.