Массированная атака РФ на энергетику оставила без света часть Киева и 6 областей, время графиков расширено - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Из-за ночных обстрелов Киев и шесть областей остались без электроэнергии. Графики ограничений для населения и бизнеса будут действовать до конца текущих суток.

Массированная атака РФ на энергетику оставила без света часть Киева и 6 областей, время графиков расширено - Минэнерго

россия совершила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и области, пострадали от ударов энергообъекты и в других регионах, часть Киева и 6 областей остались без света, расширено время графиков отключений, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН

Этой ночью враг снова совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру города Киева и области. В результате этого, а также из-за обстрелов вдоль линии фронта, повреждения получила и энергетическая инфраструктура в других регионах. Из-за этого на утро есть обесточенные потребители в городе Киев, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях

- сообщили в Минэнерго.

Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики, как отмечается, уже начали аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Как отметили в Укрэнерго, в результате массированной атаки сегодня вынужденно изменены время и объем применения мер ограничения потребления.

Из-за массированного обстрела в части регионов Украины усилены меры ограничения потребления. С 8:00 введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности

- указали в Минэнерго.

Как уточнили в Укрэнерго, с 08:00 графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей введены в части регионов Украины. "Эти ограничения будут действовать до конца текущих суток", - сообщили в компании.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
