Масована атака рф на енергетику залишила без світла частину Києва і 6 областей, час графіків розширено - Міненерго

росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва й області, постраждали від ударів енергооб'єкти і в інших регіонах, частина Києва та 6 областей залишилися без світла, розширено час графіків відключень, повідомили у Міненерго і НЕК "Укренерго" у суботу, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру міста Києва та області. Внаслідок цього, а також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура в інших регіонах. Через це на ранок є знеструмлені споживачі в місті Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики, як зазначається, уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам.

Як зазначили в Укренерго, внаслідок масованої атаки сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Через масований обстріл у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання. З 8:00 запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості