Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Масована атака рф на енергетику залишила без світла частину Києва і 6 областей, час графіків розширено - Міненерго

Через нічні обстріли Київ та шість областей залишилися без електроенергії. Графіки обмежень для населення та бізнесу діятимуть до кінця поточної доби.

Масована атака рф на енергетику залишила без світла частину Києва і 6 областей, час графіків розширено - Міненерго

росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва й області, постраждали від ударів енергооб'єкти і в інших регіонах, частина Києва та 6 областей залишилися без світла, розширено час графіків відключень, повідомили у Міненерго і НЕК "Укренерго" у суботу, пише УНН

Цієї ночі ворог знову здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру міста Києва та області. Внаслідок цього, а також через обстріли вздовж лінії фронту, пошкоджень зазнала й енергетична інфраструктура в інших регіонах. Через це на ранок є знеструмлені споживачі в місті Київ, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях

- повідомили у Міненерго.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, рятувальники та енергетики, як зазначається, уже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло споживачам.

Як зазначили в Укренерго, внаслідок масованої атаки сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Через масований обстріл у частині регіонів України посилені заходи обмеження споживання. З 8:00 запроваджені графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості

- вказали в Міненерго.

Як уточнили в Укренерго, з 08:00 графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів запроваджені у частині регіонів України. "Ці обмеження діятимуть до кінця поточної доби", - повідомили у компанії.

Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістики

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
