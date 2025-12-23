"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х

Министерство юстиции США обнародовало новую партию документов по делу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, содержащую около 30 000 страниц. Среди материалов обнаружено электронное письмо федерального прокурора от 2020 года, в котором утверждается, что Дональд Трамп пользовался частным самолетом Эпштейна по меньшей мере восемь раз в течение 1990-х годов. Это противоречит предыдущим заявлениям политика о том, что он никогда не находился на борту самолетов осужденного преступника. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно архивам полетов, Трамп путешествовал на самолете Эпштейна в период между 1993 и 1996 годами. В четырех случаях на борту также присутствовала Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок за содействие Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Особое внимание следователей привлекли отдельные рейсы:

На одном из них единственными пассажирами были Эпштейн, Трамп и 20-летняя женщина (ее имя удалено).

Еще два рейса включали женщин, которые, по словам прокурора, могли быть потенциальными свидетелями по делу Максвелл.

Также зафиксированы поездки Трампа с членами его семьи – женой Марлой Мейплз и детьми Тиффани и Эриком.

Реакция Министерства юстиции и Белого дома

В Министерстве юстиции подчеркнули, что обнародование этих документов является частью обязательств по прозрачности, однако предостерегли от поспешных выводов. В заявлении ведомства на платформе X указано, что некоторые материалы могут содержать недостоверную информацию.

Некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Чтобы было понятно: эти заявления необоснованны и ложны, и если бы они имели хоть каплю достоверности, их бы уж точно использовали как оружие против президента Трампа – сообщили в Минюсте США.

Сам Трамп ранее отрицал любые подобные контакты. В 2024 году он публично заявил, что его "никогда не было в самолете Эпштейна или на его "глупом" острове". Сейчас Белый дом не предоставил официальных комментариев относительно новых данных прокурорской переписки. Документы не содержат прямых обвинений Трампа в совершении преступлений.

Напомним

19 декабря Министерство юстиции США начало публиковать тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна. CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.

Позже Министерство юстиции США обнародовало очередную порцию документов, связанных с покойным опальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Дональд Трамп позже впервые прокомментировал обнародование файлов Джеффри Эпштейна, жалуясь, что репутация людей, которые "невинно встречались" с Эпштейном, может пострадать.