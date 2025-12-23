"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 4600 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 8390 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 12960 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 22455 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 19494 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 24910 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15702 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17010 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22544 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38150 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.8м/с
79%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 19253 просмотра
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 5838 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16956 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 15244 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 10957 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 12960 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 11005 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 22455 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 24910 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 87283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Израиль
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 16983 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 19281 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 24001 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 26205 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48730 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Министерство юстиции США обнародовало новую партию документов по делу Джеффри Эпштейна, содержащую электронное письмо от 2020 года, где утверждается, что Дональд Трамп пользовался частным самолетом Эпштейна по меньшей мере восемь раз.

"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х

Министерство юстиции США обнародовало новую партию документов по делу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, содержащую около 30 000 страниц. Среди материалов обнаружено электронное письмо федерального прокурора от 2020 года, в котором утверждается, что Дональд Трамп пользовался частным самолетом Эпштейна по меньшей мере восемь раз в течение 1990-х годов. Это противоречит предыдущим заявлениям политика о том, что он никогда не находился на борту самолетов осужденного преступника. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно архивам полетов, Трамп путешествовал на самолете Эпштейна в период между 1993 и 1996 годами. В четырех случаях на борту также присутствовала Гислейн Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок за содействие Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Особое внимание следователей привлекли отдельные рейсы:

  • На одном из них единственными пассажирами были Эпштейн, Трамп и 20-летняя женщина (ее имя удалено).
    • Еще два рейса включали женщин, которые, по словам прокурора, могли быть потенциальными свидетелями по делу Максвелл.
      • Также зафиксированы поездки Трампа с членами его семьи – женой Марлой Мейплз и детьми Тиффани и Эриком.

        Реакция Министерства юстиции и Белого дома

        В Министерстве юстиции подчеркнули, что обнародование этих документов является частью обязательств по прозрачности, однако предостерегли от поспешных выводов. В заявлении ведомства на платформе X указано, что некоторые материалы могут содержать недостоверную информацию.

        Некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления против президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Чтобы было понятно: эти заявления необоснованны и ложны, и если бы они имели хоть каплю достоверности, их бы уж точно использовали как оружие против президента Трампа 

        – сообщили в Минюсте США.

        Сам Трамп ранее отрицал любые подобные контакты. В 2024 году он публично заявил, что его "никогда не было в самолете Эпштейна или на его "глупом" острове". Сейчас Белый дом не предоставил официальных комментариев относительно новых данных прокурорской переписки. Документы не содержат прямых обвинений Трампа в совершении преступлений.

        Напомним

        19 декабря Министерство юстиции США начало публиковать тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна. CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.

        Позже Министерство юстиции США обнародовало очередную порцию документов, связанных с покойным опальным финансистом Джеффри Эпштейном. 

        Дональд Трамп позже впервые прокомментировал обнародование файлов Джеффри Эпштейна, жалуясь, что репутация людей, которые "невинно встречались" с Эпштейном, может пострадать.

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Выборы в США
        Социальная сеть
        Джеффри Эпштейн
        Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
        Белый дом
        Bloomberg L.P.
        Дональд Трамп