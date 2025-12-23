Мін'юст США оприлюднив чергову порцію "файлів Епштейна" на тлі зростання тиску
Київ • УНН
Міністерство юстиції США оприлюднило чергову порцію документів, пов'язаних із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, на тлі тиску щодо дотримання нового закону про прозорість. Останній транш містить 30 000 сторінок матеріалів, але відомство попередило про наявність неправдивих заяв проти Дональда Трампа.
Міністерство юстиції США оприлюднило чергову порцію документів, пов'язаних з покійним опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, на тлі того, як адміністрація Трампа стикається зі зростаючим тиском щодо дотримання нового закону про прозорість, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Остання порція, схоже, містить тисячі додаткових сторінок матеріалів, пов'язаних з розслідуваннями щодо Епштейна, пише видання.
Як уточнює Independent, Міністерство юстиції США опублікувало ще 30 000 сторінок документів, фотографій та матеріалів розслідування щодо Джеффрі Епштейна у вівторок вранці, що є найбільшим релізом на сьогодні.
При цьому Міністерство юстиції США попередило, що останній транш містить "неправдиві та сенсаційні заяви" проти президента Дональда Трампа, але не уточнило, які саме, вказує Independent.
Засуджений сексуальний злочинець, Епштейн, був звинувачений у торгівлі неповнолітніми дівчатами і помер у в'язниці у 2019 році. Влада визнала це самогубством.
У листопаді Конгрес США переважною більшістю голосів ухвалив закон, який зобов'язує Мін'юст США оприлюднити так звані "файли Епштейна". Президент США Дональд Трамп чинив опір цьому кроку, але поступився та підписав закон, на тлі тиску з боку республіканських законодавців.
Перший реліз Мін'юсту США у п'ятницю відповідно до закону включав тисячі сторінок фотографій, телефонних записів та нотаток з розслідувань щодо Епштейна. Цей транш, як і останній реліз, включав значні редагування. Нове законодавство дозволяє вносити зміни для захисту тих, хто вижив.
Міністерство юстиції США заявило, що обсяг матеріалів занадто великий для обробки до 19 грудня, встановленого Конгресом терміну, і що в найближчі тижні буде оприлюднено більше документів.
Тим не менш, значне редагування матеріалів у п'ятницю та те, що початковий реліз не містив повного обсягу документів, що були у розпорядженні уряду, викликали звинувачення в тому, що адміністрація Трампа не дотримується нового закону.
Епштейн вже давно є політичним головним болем для Трампа. Вони колись були друзями, але Трамп стверджує, що розірвав з ним зв'язки близько двох десятиліть тому і що не знав про сексуальні злочини Епштейна, зазначає видання.
Трамп прокоментував оприлюднення файлів Епштейна: "Репутація невинних може постраждати"23.12.25, 09:29 • 2760 переглядiв