Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 6228 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 10526 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 7638 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 12125 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 19642 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 35888 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 51878 перегляди
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 79488 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44605 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Мін'юст США оприлюднив чергову порцію "файлів Епштейна" на тлі зростання тиску

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Міністерство юстиції США оприлюднило чергову порцію документів, пов'язаних із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, на тлі тиску щодо дотримання нового закону про прозорість. Останній транш містить 30 000 сторінок матеріалів, але відомство попередило про наявність неправдивих заяв проти Дональда Трампа.

Мін'юст США оприлюднив чергову порцію "файлів Епштейна" на тлі зростання тиску

Міністерство юстиції США оприлюднило чергову порцію документів, пов'язаних з покійним опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, на тлі того, як адміністрація Трампа стикається зі зростаючим тиском щодо дотримання нового закону про прозорість, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Остання порція, схоже, містить тисячі додаткових сторінок матеріалів, пов'язаних з розслідуваннями щодо Епштейна, пише видання.

Як уточнює Independent, Міністерство юстиції США опублікувало ще 30 000 сторінок документів, фотографій та матеріалів розслідування щодо Джеффрі Епштейна у вівторок вранці, що є найбільшим релізом на сьогодні.

При цьому Міністерство юстиції США попередило, що останній транш містить "неправдиві та сенсаційні заяви" проти президента Дональда Трампа, але не уточнило, які саме, вказує Independent.

Засуджений сексуальний злочинець, Епштейн, був звинувачений у торгівлі неповнолітніми дівчатами і помер у в'язниці у 2019 році. Влада визнала це самогубством.

У листопаді Конгрес США переважною більшістю голосів ухвалив закон, який зобов'язує Мін'юст США оприлюднити так звані "файли Епштейна". Президент США Дональд Трамп чинив опір цьому кроку, але поступився та підписав закон, на тлі тиску з боку республіканських законодавців.

Перший реліз Мін'юсту США у п'ятницю відповідно до закону включав тисячі сторінок фотографій, телефонних записів та нотаток з розслідувань щодо Епштейна. Цей транш, як і останній реліз, включав значні редагування. Нове законодавство дозволяє вносити зміни для захисту тих, хто вижив.

Міністерство юстиції США заявило, що обсяг матеріалів занадто великий для обробки до 19 грудня, встановленого Конгресом терміну, і що в найближчі тижні буде оприлюднено більше документів.

Тим не менш, значне редагування матеріалів у п'ятницю та те, що початковий реліз не містив повного обсягу документів, що були у розпорядженні уряду, викликали звинувачення в тому, що адміністрація Трампа не дотримується нового закону.

Епштейн вже давно є політичним головним болем для Трампа. Вони колись були друзями, але Трамп стверджує, що розірвав з ним зв'язки близько двох десятиліть тому і що не знав про сексуальні злочини Епштейна, зазначає видання.

Трамп прокоментував оприлюднення файлів Епштейна: "Репутація невинних може постраждати"23.12.25, 09:29 • 2760 переглядiв

Юлія Шрамко

