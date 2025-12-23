Трамп прокоментував оприлюднення файлів Епштейна: "Репутація невинних може постраждати"

$42.150.10
Ексклюзив
06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 50075 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 43240 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 72451 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 94333 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 129220 перегляди
Трамп прокоментував оприлюднення файлів Епштейна: "Репутація невинних може постраждати"

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Дональд Трамп вперше прокоментував оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна, заявивши, що репутація людей, які «невинно зустрічалися» із засудженим педофілом, може постраждати. Він висловив співчуття відомим демократам, які знову опинилися під пильною увагою через свої зв’язки з Епштейном.

Трамп прокоментував оприлюднення файлів Епштейна: "Репутація невинних може постраждати"

Дональд Трамп вперше прокоментував оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна, скаржачись, що репутація людей, які "невинно зустрічалися" з Епштейном , може постраждати. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У своїх перших коментарях після того, як Міністерство юстиції почало публікувати матеріали в п’ятницю, президент США в понеділок висловив співчуття відомим демократам, які знову опинилися під пильною увагою через свої зв’язки з Епштейном.

Мені подобається Білл Клінтон. Я завжди добре ладнав із Біллом Клінтоном; я був до нього добрим, він був добрим до мене… Мені неприємно бачити, як з’являються його фото, але саме цього вимагають демократи — переважно демократи й кілька поганих республіканців, тож вони публікують і мої фотографії

- сказав Трамп про колишнього президента, який помітно фігурував у першій добірці фотографій.

Трамп, який тривалий час був пов’язаний з Епштейном і протягом цього року виступав проти оприлюднення файлів, спілкувався з журналістами у своїй резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида. "Усі були з ним у дружніх стосунках", — стверджував він. "Але мені не подобається, що показують фотографії Білла Клінтона. Мені не подобається, що показують фотографії інших людей — я вважаю, що це жахливо".

"Я думаю, Білл Клінтон — дорослий чоловік, він упорається, але, ймовірно, публікують фотографії інших людей, які багато років тому невинно зустрічалися з Джеффрі Епштейном, і це дуже поважні банкіри, юристи та інші".

Трамп додав, що "багато людей дуже злі через те, що публікують фотографії інших осіб, які насправді не мали нічого спільного з Епштейном. Але вони є на фото з ним, бо він був на вечірці, і таким чином руйнують репутацію людини".

Він навів приклад Ларрі Саммерса — професора Гарварду та колишнього міністра фінансів від Демократичної партії, який у листопаді оголосив, що відходить від публічного життя після того, як стали відомі його електронні листування з Епштейном.

Фото Дональда Трампа зникли з останньої публікації файлів Епштейна21.12.25, 16:43 • 4994 перегляди

Трамп, який намагався назвати файли Епштейна "містифікацією", також спробував подати їх як відволікання уваги від досягнень його партії. "Уся ця історія з Епштейном — це спосіб відвернути увагу від величезних успіхів Республіканської партії.

Наприклад, сьогодні ми будуємо найбільші кораблі у світі, найпотужніші кораблі у світі, а вони ставлять мені запитання про Джеффрі Епштейна. Я думав, що з цим уже покінчено".

Насправді кінця цьому не видно. Закон про прозорість файлів Епштейна (EFTA), ухвалений Конгресом майже одноголосно та підписаний Трампом, зобов’язував повністю оприлюднити файли до п’ятниці минулого тижня. Однак Міністерство юстиції наразі опублікувало лише одну партію документів, що викликало обурення серед постраждалих і членів Конгресу.

"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22.12.25, 11:41 • 28755 переглядiв

У понеділок представник Клінтона, Анхель Урена, оприлюднив заяву із закликом до Міністерства юстиції опублікувати всі матеріали, які будь-яким чином стосуються Клінтона, включно з фотографіями. "Хтось або щось перебуває під захистом", — сказав Урена. "Ми не знаємо хто, що і чому. Але ми точно знаємо одне: нам не потрібен такий захист".

За словами Урени, існує "широка підозра", що відомство "використовує вибіркові публікації, щоб натякнути на правопорушення з боку осіб, яких те саме Міністерство юстиції вже неодноразово повністю виправдовувало".

Епштейн, заможний і добре пов’язаний фінансист, помер у тюремній камері в Нью-Йорку у 2019 році, очікуючи суду за обвинуваченнями у сексуальній експлуатації. Його смерть була офіційно визнана самогубством.

Фото Трампа повернули до "файлів Епштейна": Мін’юст США пояснив перевірку знімка22.12.25, 01:47 • 4316 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Демократична партія США
The Guardian
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Флорида