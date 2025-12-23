Трамп прокомментировал обнародование файлов Эпштейна: "Репутация невинных может пострадать"

Дональд Трамп впервые прокомментировал обнародование файлов Джеффри Эпштейна, жалуясь, что репутация людей, которые «невинно встречались» с Эпштейном, может пострадать. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

В своих первых комментариях после того, как Министерство юстиции начало публиковать материалы в пятницу, президент США в понедельник выразил сочувствие известным демократам, которые снова оказались под пристальным вниманием из-за своих связей с Эпштейном.

Мне нравится Билл Клинтон. Я всегда хорошо ладил с Биллом Клинтоном; я был к нему добрым, он был добрым ко мне… Мне неприятно видеть, как появляются его фото, но именно этого требуют демократы — преимущественно демократы и несколько плохих республиканцев, так что они публикуют и мои фотографии - сказал Трамп о бывшем президенте, который заметно фигурировал в первой подборке фотографий.

Трамп, который долгое время был связан с Эпштейном и в течение этого года выступал против обнародования файлов, общался с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. «Все были с ним в дружеских отношениях», — утверждал он. «Но мне не нравится, что показывают фотографии Билла Клинтона. Мне не нравится, что показывают фотографии других людей — я считаю, что это ужасно».

«Я думаю, Билл Клинтон — взрослый мужчина, он справится, но, вероятно, публикуют фотографии других людей, которые много лет назад невинно встречались с Джеффри Эпштейном, и это очень уважаемые банкиры, юристы и другие».

Трамп добавил, что «многие люди очень злы из-за того, что публикуют фотографии других лиц, которые на самом деле не имели ничего общего с Эпштейном. Но они есть на фото с ним, потому что он был на вечеринке, и таким образом разрушают репутацию человека».

Он привел пример Ларри Саммерса — профессора Гарварда и бывшего министра финансов от Демократической партии, который в ноябре объявил, что отходит от публичной жизни после того, как стали известны его электронные переписки с Эпштейном.

Фотографии Дональда Трампа исчезли из последней публикации файлов Эпштейна

Трамп, который пытался назвать файлы Эпштейна «мистификацией», также попытался представить их как отвлечение внимания от достижений его партии. «Вся эта история с Эпштейном — это способ отвлечь внимание от огромных успехов Республиканской партии.

Например, сегодня мы строим самые большие корабли в мире, самые мощные корабли в мире, а они задают мне вопросы о Джеффри Эпштейне. Я думал, что с этим уже покончено».

На самом деле конца этому не видно. Закон о прозрачности файлов Эпштейна (EFTA), принятый Конгрессом почти единогласно и подписанный Трампом, обязывал полностью обнародовать файлы до пятницы прошлой недели. Однако Министерство юстиции на данный момент опубликовало лишь одну партию документов, что вызвало возмущение среди пострадавших и членов Конгресса.

"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу

В понедельник представитель Клинтона, Анхель Урена, обнародовал заявление с призывом к Министерству юстиции опубликовать все материалы, которые каким-либо образом касаются Клинтона, включая фотографии. «Кто-то или что-то находится под защитой», — сказал Урена. «Мы не знаем кто, что и почему. Но мы точно знаем одно: нам не нужна такая защита».

По словам Урены, существует «широкое подозрение», что ведомство «использует выборочные публикации, чтобы намекнуть на правонарушения со стороны лиц, которых то же Министерство юстиции уже неоднократно полностью оправдывало».

Эпштейн, состоятельный и хорошо связанный финансист, умер в тюремной камере в Нью-Йорке в 2019 году, ожидая суда по обвинениям в сексуальной эксплуатации. Его смерть была официально признана самоубийством.

Фото Трампа вернули в «файлы Эпштейна»: Минюст США объяснил проверку снимка