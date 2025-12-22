Фото Трампа вернули в «файлы Эпштейна»: Минюст США объяснил проверку снимка
Министерство юстиции США восстановило в публичной базе фотографию Дональда Трампа, которую ранее изъяли из рассекреченных архивов Джеффри Эпштейна. Чиновники объяснили, что снимок проходил проверку на наличие на нем вероятных жертв сексуального преступника. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
После проверки было установлено, что нет никаких доказательств того, что на фотографии изображены какие-либо жертвы Эпштейна, и она была опубликована без каких-либо изменений или редактирования
Заместитель генпрокурора Тодд Бланш подчеркнул: "Это не имеет ничего общего с президентом Трампом".
По его словам, удаление было техническим шагом для защиты конфиденциальности женщин на фото. Несмотря на критику из-за цензуры и изъятия данных, в Минюсте уверяют, что действуют исключительно в интересах безопасности потерпевших.
Напомним
В файлах Эпштейна, которые обнародовало Министерство юстиции США, обнаружили отсутствие по меньшей мере 16 документов. Среди них материалы с фотографиями Дональда Трампа.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало тысячи новых документов по делу Джеффри Эпштейна, но CBS News обнаружила, что по меньшей мере 550 страниц полностью отредактированы. Эти документы содержат фотографии известных людей, изображения из его домов и протоколы расследований, детализирующие обвинения против покойного сексуального преступника.