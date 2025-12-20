Понад 500 сторінок у викладених "файлах Епштейна" повністю відредаговані - CBS News

Міністерство юстиції США опублікувало тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна, але CBS News виявила, що щонайменше 550 сторінок повністю відредаговані. Ці документи містять фотографії відомих людей, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, що деталізують звинувачення проти покійного сексуального злочинця.