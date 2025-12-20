$42.340.00
Понад 500 сторінок у викладених "файлах Епштейна" повністю відредаговані - CBS News

Київ

 • 288 перегляди

Міністерство юстиції США опублікувало тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна, але CBS News виявила, що щонайменше 550 сторінок повністю відредаговані. Ці документи містять фотографії відомих людей, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, що деталізують звинувачення проти покійного сексуального злочинця.

Понад 500 сторінок у викладених "файлах Епштейна" повністю відредаговані - CBS News
Guardian Design/Images via US Justice Department

Міністерство юстиції США опублікувало тисячі нових документів у справі Джеффрі Епштейна в п'ятницю, але щонайменше 550 сторінок у документах повністю відредаговані, виявила CBS News

Деталі

Нещодавно опубліковані документи містили фотографії кількох відомих людей з оточення Епштейна, зображення з його будинків та протоколи розслідувань, які детально описують тривожні звинувачення проти покійного сексуального злочинця. Але значне редагування в багатьох записах викликало критику з боку демократів та деяких республіканців, у той час, як міністерство захищає своє поводження з документами.

Одна серія з трьох послідовних документів — загалом 255 сторінок — повністю відредагована, кожна сторінка закрита чорним квадратом. Четвертий 119-сторінковий документ з позначкою "Велике журі-Нью-Йорк" також повністю відредагований. Незрозуміло, з якого провадження це, але документ, що знаходиться безпосередньо перед ним, є стенограмою, у якій прокурор у 2020 році просить велике журі розглянути докази для заміни обвинувального акту проти засудженої співучасниці Епштейна, Гіслен Максвелл.

У документах, які здебільшого, але не повністю відредаговані, з'являється щонайменше 180 відредагованих сторінок. У деяких випадках титульна сторінка, фотографія папки або щось інше, що не повністю відредаговано, передує кільком сторінкам, які повністю заховані за допомогою чорного квадрата.

В інших випадках редагування було "скромнішим". Наприклад, 96-сторінковий поліцейський звіт про розслідування справи Епштейна у Флориді в середині 2000-х років містить відредаговані імена жертв та інші деталі, але залишає багато інших деталей.

А деякі з тисяч фотографій, включених до оприлюдненого у п'ятницю, частково відредаговані, а обличчя деяких людей заховані квадратами. Фотографії, на яких зображені колишній президент США Білл Клінтон, поп-зірка Майкл Джексон та інші відомі особистості, частково відредаговані (хоча самих Клінтона і Джексона повністю видно).

Деякі з редагувань, схоже, ховають імена жертв, але не в кожному випадку зрозуміло, чому інформація була відредагована. Уряд зобов'язаний надати Конгресу список вилучень протягом 15 днів. Закон прямо забороняє уряду редагувати записи через ризик "сорому, шкоди репутації або політичної чутливості". Міністерство юстиції США заявило у X, що імена жодних політиків не були вилучені з документів.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Нью-Йорк
Флорида