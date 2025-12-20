Мін'юст США оприлюднив нову частину файлів Епштейна

$42.340.00
49.590.04
ukenru
00:12 • 2266 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
23:26 • 9568 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10 • 7704 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 16588 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 28708 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 25285 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 45601 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 34406 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18875 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19309 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України19 грудня, 16:27 • 12511 перегляди
Хаос рф на Запорізькому напрямку: окупанти штурмують власні позиції через некомпетентність командирів19 грудня, 16:44 • 4580 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 12218 перегляди
Прем’єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні19 грудня, 17:27 • 10024 перегляди
російський танкер Hyperion першим порушив морську блокаду Трампа у ВенесуеліPhoto19 грудня, 17:44 • 3462 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 45602 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 31323 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 40440 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 35822 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 61517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Піт Гегсет
Фрідріх Мерц
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 12282 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 62685 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 44427 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 42399 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 48574 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Залізний купол
Дипломатка

Мін'юст США оприлюднив нову частину файлів Епштейна

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністерство юстиції США 19 грудня опублікувало частину матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна, обвинуваченого у сексуальних злочинах. Документи включають фотографії Білла Клінтона, Майкла Джексона, Дональда Трампа та 50 цензурованих зображень оголених жінок.

Мін'юст США оприлюднив нову частину файлів Епштейна

19 грудня міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало частину матеріалів, що стосуються розслідування справи Джеффрі Епштейна - фінансиста, обвинуваченого у сексуальних злочинах та торгівлі людьми. Про це інформує УНН з посиланням на APBBC і The Washington Post.  

Деталі

За інформацією Міністерства юстиції, загальна кількість матеріалів може становити сотні тисяч сторінок. Перший етап публікації вже розпочався, а наступні частини планують оприлюднити протягом кількох тижнів. У відомстві підкреслили, що кожен документ ретельно редагується для захисту персональних даних і конфіденційності жертв.

Документи включають свідчення, угоди про надання імунітету, внутрішні розслідування та фотографії, які можуть пролити світло на контакти Епштейна з впливовими людьми.

Серед опублікованих матеріалів - фотографії картини, на якій колишній президент США Білл Клінтон зображений у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона, Дональда Трампа і самого Епштейна з його колекції. Де, коли та в якому контексті були зроблені ці знімки, невідомо. Ще один файл містить 50 цензурованих зображень оголених жінок.

Частина документів присвячена Гіслейн Максвелл, співпрацівниці Епштейна, яка була засуджена до 20 років ув’язнення за торгівлю неповнолітніми для сексуальної експлуатації.

У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп13.12.25, 10:00 • 74540 переглядiв

Нагадаємо

Палата представників США у вівторок, 18 листопада, майже одноголосно проголосувала за ухвалення закону, який вимагає публікації всіх несекретних матеріалів, документів та листування у справі засудженого фінансиста та педофіла Джеффрі Епштейна. 

19 листопада Президент США Дональд Трамп підписав закон, що наказує оприлюднити всі документи, пов'язані з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном. 

Прозорість у справі Епштейна: демократи оприлюднили ще 70 секретних фотографій фінансиста18.12.25, 21:09 • 4718 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Ассошіейтед Прес
Палата представників США
The Washington Post
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки