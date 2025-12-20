Мін'юст США оприлюднив нову частину файлів Епштейна
Київ • УНН
Міністерство юстиції США 19 грудня опублікувало частину матеріалів розслідування справи Джеффрі Епштейна, обвинуваченого у сексуальних злочинах. Документи включають фотографії Білла Клінтона, Майкла Джексона, Дональда Трампа та 50 цензурованих зображень оголених жінок.
19 грудня міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало частину матеріалів, що стосуються розслідування справи Джеффрі Епштейна - фінансиста, обвинуваченого у сексуальних злочинах та торгівлі людьми. Про це інформує УНН з посиланням на AP, BBC і The Washington Post.
Деталі
За інформацією Міністерства юстиції, загальна кількість матеріалів може становити сотні тисяч сторінок. Перший етап публікації вже розпочався, а наступні частини планують оприлюднити протягом кількох тижнів. У відомстві підкреслили, що кожен документ ретельно редагується для захисту персональних даних і конфіденційності жертв.
Документи включають свідчення, угоди про надання імунітету, внутрішні розслідування та фотографії, які можуть пролити світло на контакти Епштейна з впливовими людьми.
Серед опублікованих матеріалів - фотографії картини, на якій колишній президент США Білл Клінтон зображений у жіночій сукні та на підборах, а також знімки Майкла Джексона, Дональда Трампа і самого Епштейна з його колекції. Де, коли та в якому контексті були зроблені ці знімки, невідомо. Ще один файл містить 50 цензурованих зображень оголених жінок.
Частина документів присвячена Гіслейн Максвелл, співпрацівниці Епштейна, яка була засуджена до 20 років ув’язнення за торгівлю неповнолітніми для сексуальної експлуатації.
Нагадаємо
Палата представників США у вівторок, 18 листопада, майже одноголосно проголосувала за ухвалення закону, який вимагає публікації всіх несекретних матеріалів, документів та листування у справі засудженого фінансиста та педофіла Джеффрі Епштейна.
19 листопада Президент США Дональд Трамп підписав закон, що наказує оприлюднити всі документи, пов'язані з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном.
