Палата представників США майже одноголосно схвалила закон про публікацію файлів Епштейна
Палата представників США майже одноголосно ухвалила закон, який вимагає публікації всіх несекретних матеріалів у справі Джеффрі Епштейна. Законопроєкт, відомий як "Закон про прозорість файлів Епштейна", був підтриманий 427 членами Палати представників, і тепер має бути затверджений Сенатом.
Палата представників США у вівторок, 18 листопада, майже одноголосно проголосувала за ухвалення закону, який вимагає публікації всіх несекретних матеріалів, документів та листування у справі засудженого фінансиста та педофіла Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Законопроєкт, відомий як "Закон про прозорість файлів Епштейна", був підтриманий 427 членами Палати представників від обох партій. Проти проголосував лише один республіканець, що підкреслює рідкісний двопартійний консенсус щодо цього питання.
У разі ухвалення законопроєкту, Міністерство юстиції США буде зобов'язане оприлюднити всі несекретні матеріали розслідувань, пов'язані з Епштейном, якого звинувачували в торгівлі людьми у сексуальних цілях.
Для набуття чинності закон ще має бути затверджений Сенатом, де для ухвалення потрібні голоси 60 зі 100 сенаторів.
Закон спрямований на те, щоб покласти край вибірковому оприлюдненню та забезпечити повну прозорість у справі, яка роками була джерелом політичних спекуляцій.
