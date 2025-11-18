Палата представителей США почти единогласно одобрила закон о публикации файлов Эпштейна
Палата представителей США почти единогласно приняла закон, который требует публикации всех несекретных материалов по делу Джеффри Эпштейна. Законопроект, известный как «Закон о прозрачности файлов Эпштейна», был поддержан 427 членами Палаты представителей и теперь должен быть утвержден Сенатом.
Палата представителей США во вторник, 18 ноября, почти единогласно проголосовала за принятие закона, который требует публикации всех несекретных материалов, документов и переписки по делу осужденного финансиста и педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Законопроект, известный как "Закон о прозрачности файлов Эпштейна", был поддержан 427 членами Палаты представителей от обеих партий. Против проголосовал только один республиканец, что подчеркивает редкий двухпартийный консенсус по этому вопросу.
В случае принятия законопроекта, Министерство юстиции США будет обязано обнародовать все несекретные материалы расследований, связанные с Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми в сексуальных целях.
Для вступления в силу закон еще должен быть утвержден Сенатом, где для принятия нужны голоса 60 из 100 сенаторов.
Закон направлен на то, чтобы положить конец выборочному обнародованию и обеспечить полную прозрачность в деле, которое годами было источником политических спекуляций.
