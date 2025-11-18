$42.070.02
Палата представителей США почти единогласно одобрила закон о публикации файлов Эпштейна

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Палата представителей США почти единогласно приняла закон, который требует публикации всех несекретных материалов по делу Джеффри Эпштейна. Законопроект, известный как «Закон о прозрачности файлов Эпштейна», был поддержан 427 членами Палаты представителей и теперь должен быть утвержден Сенатом.

Палата представителей США почти единогласно одобрила закон о публикации файлов Эпштейна

Палата представителей США во вторник, 18 ноября, почти единогласно проголосовала за принятие закона, который требует публикации всех несекретных материалов, документов и переписки по делу осужденного финансиста и педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Законопроект, известный как "Закон о прозрачности файлов Эпштейна", был поддержан 427 членами Палаты представителей от обеих партий. Против проголосовал только один республиканец, что подчеркивает редкий двухпартийный консенсус по этому вопросу.

Трамп призвал республиканцев проголосовать за публикацию "файлов Эпштейна"17.11.25, 10:30 • 2634 просмотра

В случае принятия законопроекта, Министерство юстиции США будет обязано обнародовать все несекретные материалы расследований, связанные с Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми в сексуальных целях.

"Тихо, поросенок!": Трамп обозвал журналистку, которая спрашивала о деле Эпштейна18.11.25, 17:04 • 2978 просмотров

Для вступления в силу закон еще должен быть утвержден Сенатом, где для принятия нужны голоса 60 из 100 сенаторов.

Закон направлен на то, чтобы положить конец выборочному обнародованию и обеспечить полную прозрачность в деле, которое годами было источником политических спекуляций.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами14.11.25, 18:25 • 3344 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп