Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросит генерального прокурора Пэм Бонди расследовать связи Джеффри Эпштейна с некоторыми из его предполагаемых политических оппонентов, снова обрушившись с критикой на демократов после публикации ранее на этой неделе электронных писем покойного Эпштейна, в которых он упоминается, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Теперь, когда демократы используют мистификацию Эпштейна, в которой участвуют демократы, а не республиканцы, чтобы попытаться отвлечь внимание от своего катастрофического "ШАТДАУНА" и всех своих других провалов, я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, совместно с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать связи и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило с ними и с ним", — написал Трамп в Truth Social.

Президент месяцами пытался игнорировать вопросы, связанные с Эпштейном, оказывая давление на республиканцев, чтобы те заблокировали ходатайство об освобождении Эпштейна из-под стражи в Палате представителей США, что привело бы к голосованию по раскрытию материалов по Эпштейну Министерством юстиции. Спикер Палаты представителей заявил, что назначит голосование на следующей неделе.

"Это очередная афера "Россия, Россия, Россия", и все стрелки указывают на демократов", - написал Трамп в пятницу.

