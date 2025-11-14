Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами

$42.060.03
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 11172 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 11324 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 11830 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 12821 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 25563 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 21615 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 46270 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30574 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18 • 55361 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
Популярные новости
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 25079 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ14 ноября, 08:55 • 32331 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 27128 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствийPhoto14 ноября, 10:19 • 18521 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 16494 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 25563 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 21615 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto12:13 • 16692 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 46270 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 276058 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Украина
Париж
Исландия
Великобритания
Государственная граница Украины
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 1108 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 25563 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 10030 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 27283 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 25209 просмотра
Техника
Дипломатка
Фильм
Социальная сеть
Старлинк

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит генпрокурора Пэм Бонди расследовать связи Джеффри Эпштейна с его предполагаемыми политическими оппонентами. Это произошло после публикации электронных писем Эпштейна, где упоминается Трамп, и критики в адрес демократов.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросит генерального прокурора Пэм Бонди расследовать связи Джеффри Эпштейна с некоторыми из его предполагаемых политических оппонентов, снова обрушившись с критикой на демократов после публикации ранее на этой неделе электронных писем покойного Эпштейна, в которых он упоминается, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Теперь, когда демократы используют мистификацию Эпштейна, в которой участвуют демократы, а не республиканцы, чтобы попытаться отвлечь внимание от своего катастрофического "ШАТДАУНА" и всех своих других провалов, я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, совместно с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать связи и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило с ними и с ним", — написал Трамп в Truth Social.

Обнародование новых документов Эпштейна: Трамп обвинил демократов в распространении вымыслов для отвлечения от шатдауна13.11.25, 07:46 • 3776 просмотров

Президент месяцами пытался игнорировать вопросы, связанные с Эпштейном, оказывая давление на республиканцев, чтобы те заблокировали ходатайство об освобождении Эпштейна из-под стражи в Палате представителей США, что привело бы к голосованию по раскрытию материалов по Эпштейну Министерством юстиции. Спикер Палаты представителей заявил, что назначит голосование на следующей неделе.

"Это очередная афера "Россия, Россия, Россия", и все стрелки указывают на демократов", - написал Трамп в пятницу.

Эпштейн пытался передать Лаврову информацию о Трампе перед встречей с Путиным - Politico13.11.25, 11:13 • 3816 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Джеффри Эпштейн
Пэм Бонди
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
JPMorgan Chase
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп