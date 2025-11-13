$42.010.06
Эксклюзивы
Обнародование новых документов Эпштейна: Трамп обвинил демократов в распространении вымыслов для отвлечения от шатдауна

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Дональд Трамп отреагировал на обнародование демократами писем Джеффри Эпштейна, обвинив их в распространении вымыслов. Он заявил, что демократы пытаются отвлечь внимание от своих провалов, в частности от шатдауна, который стоил стране 1,5 триллиона долларов.

Обнародование новых документов Эпштейна: Трамп обвинил демократов в распространении вымыслов для отвлечения от шатдауна

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обнародование демократами Палаты представителей электронных писем осужденного Джеффри Эпштейна, в которых тот утверждал, что глава Белого дома был осведомлен о девушках, причастных к его делам. Об этом сообщает УНН.

Детали

В ответ на обнародование новых материалов Трамп указал демократам на их провалы и обвинил в огромных убытках для страны от шатдауна.

Демократы снова пытаются распространять выдумки о Джеффри Эпштейне, потому что готовы сделать все, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они поступили с шатдауном и многими другими вопросами

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, "только очень плохой или глупый республиканец попадет в эту ловушку", при этом действия демократов "стоили нашей стране 1,5 триллиона долларов", и "они должны заплатить за это справедливую цену".

"Иначе говоря, демократы используют выдумки с Джеффри Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от своих огромных провалов, в частности, от последнего - шатдауна!", - резюмировал президент США.

Контекст

Накануне демократы Палаты представителей США обнародовали электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он утверждал, что Дональд Трамп был осведомлен о девушках, причастных к его делам.

Сам Трамп последовательно отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.

New York Post: Эпштейн утверждал, что прокуроры предлагали ему свободу за разоблачение Трампа - сокамерник06.11.25, 15:53

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп