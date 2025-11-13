Обнародование новых документов Эпштейна: Трамп обвинил демократов в распространении вымыслов для отвлечения от шатдауна
Киев • УНН
Дональд Трамп отреагировал на обнародование демократами писем Джеффри Эпштейна, обвинив их в распространении вымыслов. Он заявил, что демократы пытаются отвлечь внимание от своих провалов, в частности от шатдауна, который стоил стране 1,5 триллиона долларов.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на обнародование демократами Палаты представителей электронных писем осужденного Джеффри Эпштейна, в которых тот утверждал, что глава Белого дома был осведомлен о девушках, причастных к его делам. Об этом сообщает УНН.
Детали
В ответ на обнародование новых материалов Трамп указал демократам на их провалы и обвинил в огромных убытках для страны от шатдауна.
Демократы снова пытаются распространять выдумки о Джеффри Эпштейне, потому что готовы сделать все, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они поступили с шатдауном и многими другими вопросами
По его словам, "только очень плохой или глупый республиканец попадет в эту ловушку", при этом действия демократов "стоили нашей стране 1,5 триллиона долларов", и "они должны заплатить за это справедливую цену".
"Иначе говоря, демократы используют выдумки с Джеффри Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от своих огромных провалов, в частности, от последнего - шатдауна!", - резюмировал президент США.
Контекст
Накануне демократы Палаты представителей США обнародовали электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он утверждал, что Дональд Трамп был осведомлен о девушках, причастных к его делам.
Сам Трамп последовательно отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.
