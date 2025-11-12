Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20619 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50070 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46639 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49962 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47824 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43840 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59773 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132010 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50633 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69463 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45760 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65149 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13134 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22966 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22547 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61792 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62006 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"

Київ • УНН

 • 12876 перегляди

У США представники демократів оприлюднили електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких він стверджував, що Дональд Трамп був обізнаний про дівчат, причетних до його справ. Трамп послідовно заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна.

Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"

Демократи Палати представників США оприлюднили електронні листи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, у яких він стверджував, що Дональд Трамп був обізнаний про дівчат, причетних до його справ. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У документах, оприлюднених у середу, згадуються листи Епштейна до письменника Майкла Вольфа та до Гіслейн Максвелл, яка відбуває 20-річний термін за торгівлю неповнолітніми. В одному з листів 2019 року Епштейн писав, що Трамп "знав про дівчат, оскільки просив Гіслен зупинитися". В іншому, датованому 2011 роком, він стверджував, що Трамп "провів години в моєму будинку" з однією з жертв, ім’я якої заретушоване.

New York Post: Епштейн стверджував, що прокурори пропонували йому свободу за викриття Трампа - співкамерник 06.11.25, 15:53 • 3096 переглядiв

Трамп послідовно заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна, заявляючи, що їхні стосунки припинилися задовго до його арешту. Білий дім наразі не прокоментував публікацію документів.

Головний демократ Комітету з нагляду Роберт Гарсія закликав Мін’юст повністю розсекретити справи Епштейна. 

Принц Ендрю відмовляється від королівських титулів на тлі скандалу з Епштейном17.10.25, 21:14 • 2817 переглядiв

Чим більше Дональд Трамп намагається приховати файли Епштейна, тим більше ми виявляємо

– заявив він, підкресливши, що нові матеріали порушують питання про характер зв’язків між Трампом і засудженим фінансистом.

Нагадаємо

На початку вересня американські законодавці оприлюднили альбом до 50-річчя Джеффрі Епштейна, що містить нібито лист і малюнок, підписані Дональдом Трампом.

Трамп подав позов на 15 мільярдів доларів проти The New York Times, звинувачуючи видання у поширенні "неправдивого та наклепницького контенту". Позов пов'язаний зі статтями про можливу причетність Трампа до "справи Епштейна" та підтримкою газетою Камали Гарріс.

Також Дональд Трамп заявив, що ніколи не відвідував приватний острів Джеффрі Епштейна, оскільки відмовився від запрошення фінансиста.

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Камала Гарріс
Палата представників США
The New York Times
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп