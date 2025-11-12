Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"
Київ • УНН
У США представники демократів оприлюднили електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких він стверджував, що Дональд Трамп був обізнаний про дівчат, причетних до його справ. Трамп послідовно заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна.
Демократи Палати представників США оприлюднили електронні листи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, у яких він стверджував, що Дональд Трамп був обізнаний про дівчат, причетних до його справ. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У документах, оприлюднених у середу, згадуються листи Епштейна до письменника Майкла Вольфа та до Гіслейн Максвелл, яка відбуває 20-річний термін за торгівлю неповнолітніми. В одному з листів 2019 року Епштейн писав, що Трамп "знав про дівчат, оскільки просив Гіслен зупинитися". В іншому, датованому 2011 роком, він стверджував, що Трамп "провів години в моєму будинку" з однією з жертв, ім’я якої заретушоване.
New York Post: Епштейн стверджував, що прокурори пропонували йому свободу за викриття Трампа - співкамерник 06.11.25, 15:53 • 3096 переглядiв
Трамп послідовно заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна, заявляючи, що їхні стосунки припинилися задовго до його арешту. Білий дім наразі не прокоментував публікацію документів.
Головний демократ Комітету з нагляду Роберт Гарсія закликав Мін’юст повністю розсекретити справи Епштейна.
Принц Ендрю відмовляється від королівських титулів на тлі скандалу з Епштейном17.10.25, 21:14 • 2817 переглядiв
Чим більше Дональд Трамп намагається приховати файли Епштейна, тим більше ми виявляємо
Нагадаємо
На початку вересня американські законодавці оприлюднили альбом до 50-річчя Джеффрі Епштейна, що містить нібито лист і малюнок, підписані Дональдом Трампом.
Трамп подав позов на 15 мільярдів доларів проти The New York Times, звинувачуючи видання у поширенні "неправдивого та наклепницького контенту". Позов пов'язаний зі статтями про можливу причетність Трампа до "справи Епштейна" та підтримкою газетою Камали Гарріс.
Також Дональд Трамп заявив, що ніколи не відвідував приватний острів Джеффрі Епштейна, оскільки відмовився від запрошення фінансиста.